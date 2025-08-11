Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Манчестър Сити
  3. Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

  • 11 авг 2025 | 13:45
  • 4866
  • 2
Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Отборите на Манчестър Сити и Евертън са се споразумели за преотстъпването на крилото Джак Грийлиш в състава на „карамелите“ за предстоящия сезон, съобщава Фабрицио Романо. Самият футболист също е дал своето съгласие за отдаването си под наем, като се очаква в следващите часове да премине своите медицински прегледи.

За английския национал този трансфер представлява възможност за повече игрово време, особено предвид задаващия се Мондиал 2026. През миналия сезон той беше титуляр в едва седем мача в Премиър лийг, като дори не беше извикан за Световното клубно първенство. Грийлиш се присъедини към Сити от родния си клуб Астън Вила през 2021-ва за 100 млн. паунда. Оттогава насам той е изиграл 157 двубоя със 17 гола и 23 асистенции за „гражданите“.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

Собственикът на Кристъл Палас призна, че клубът може да се раздели с Марк Геи

  • 11 авг 2025 | 13:39
  • 1744
  • 0
Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

Четирикратен олимпийски медалист става посланик на Борусия (Дортмунд)

  • 11 авг 2025 | 13:08
  • 609
  • 0
Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

Вратарят на Кристъл Палас се надява тимът да бъде върнат в Лига Европа

  • 11 авг 2025 | 13:07
  • 965
  • 0
Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

Арне Слот иска Ливърпул да се стегне в задни позиции

  • 11 авг 2025 | 12:42
  • 3495
  • 10
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9533
  • 22
Защитник на Милан отпътува за трансфера си в Нюкасъл

Защитник на Милан отпътува за трансфера си в Нюкасъл

  • 11 авг 2025 | 11:00
  • 1545
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

Бойко Величков получава цялата спортно-техническа власт в ЦСКА, Златков няма да отговаря за селекцията

  • 11 авг 2025 | 12:55
  • 20226
  • 100
Левски привлича халф от Алжир

Левски привлича халф от Алжир

  • 11 авг 2025 | 09:36
  • 28175
  • 22
Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

Кареасо искал да се върне в ЦСКА, но "червените" го отрязали накрая - вижте причината

  • 11 авг 2025 | 15:22
  • 17
  • 0
Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

Стоичков в Барселона: Да видим дали ще връча "Златната топка" на Ламин

  • 11 авг 2025 | 11:45
  • 9533
  • 22
Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

Талант на ЦСКА преминава в отбор от efbet Лига

  • 11 авг 2025 | 13:32
  • 20940
  • 14
Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

Петричев: На този етап от турнира всяка грешка се наказва

  • 11 авг 2025 | 11:25
  • 6345
  • 24