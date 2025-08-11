Манчестър Сити и Евертън се разбраха за Джак Грийлиш

Отборите на Манчестър Сити и Евертън са се споразумели за преотстъпването на крилото Джак Грийлиш в състава на „карамелите“ за предстоящия сезон, съобщава Фабрицио Романо. Самият футболист също е дал своето съгласие за отдаването си под наем, като се очаква в следващите часове да премине своите медицински прегледи.

За английския национал този трансфер представлява възможност за повече игрово време, особено предвид задаващия се Мондиал 2026. През миналия сезон той беше титуляр в едва седем мача в Премиър лийг, като дори не беше извикан за Световното клубно първенство. Грийлиш се присъедини към Сити от родния си клуб Астън Вила през 2021-ва за 100 млн. паунда. Оттогава насам той е изиграл 157 двубоя със 17 гола и 23 асистенции за „гражданите“.

