ПСЖ показа вратата на Донарума

Пари Сен Жермен показа на Джанлуиджи Донарума, че няма намерение повече да разчита на него. Италианският вратар бе оставен извън групата за двубоя за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм в сряда.
Напрежението между клуба и Донарума ескалира, след като преговорите за нов договор бяха прекратени, тъй като двете страни са много далеч от разбирателство. Контрактът на европейският шампион с Италия изтича следващото лято, когато той може да си тръгне като свободен агент. По всичко изглежда, че ПСЖ няма намерение да го пусне по този начин, както се случи с Килиан Мбапе, и възнамерява да го продаде това лято.
Парижани вече се подготвиха за евентуално негово напускане, след като привлякоха заместник в лицето на Люка Шевалие, който пристигна от Лил. Ако Донарума се е надявал да се бори за титулярното място с новото попълнение, Луис Енрике много ясно му показа, че това няма да се случи. Възможно е вратарят да е изиграл последния си мач за ПСЖ, въпреки че миналия сезон имаше голям принос за спечелването на четири трофея, сред които Шампионката лига.
Очаква се Донарума да премине в Премиър Лийг, а Манчестър Юнайтед е фаворит за подписа му. Челси също се интересува от него, както и Байерн (Мюнхен) и Галатасарай. Интер и Ювентус следят ситуацията, но те не могат да си позволят заплатата му.