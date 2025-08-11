ПСЖ показа вратата на Донарума

Популярни
  • 11 авг 2025 | 20:12
  • 10017
  • 6
Пари Сен Жермен показа на Джанлуиджи Донарума, че няма намерение повече да разчита на него. Италианският вратар бе оставен извън групата за двубоя за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм в сряда.

Напрежението между клуба и Донарума ескалира, след като преговорите за нов договор бяха прекратени, тъй като двете страни са много далеч от разбирателство. Контрактът на европейският шампион с Италия изтича следващото лято, когато той може да си тръгне като свободен агент. По всичко изглежда, че ПСЖ няма намерение да го пусне по този начин, както се случи с Килиан Мбапе, и възнамерява да го продаде това лято.

Парижани вече се подготвиха за евентуално негово напускане, след като привлякоха заместник в лицето на Люка Шевалие, който пристигна от Лил. Ако Донарума се е надявал да се бори за титулярното място с новото попълнение, Луис Енрике много ясно му показа, че това няма да се случи. Възможно е вратарят да е изиграл последния си мач за ПСЖ, въпреки че миналия сезон имаше голям принос за спечелването на четири трофея, сред които Шампионката лига.

Очаква се Донарума да премине в Премиър Лийг, а Манчестър Юнайтед е фаворит за подписа му. Челси също се интересува от него, както и Байерн (Мюнхен) и Галатасарай. Интер и Ювентус следят ситуацията, но те не могат да си позволят заплатата му.

