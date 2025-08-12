ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

Пари Сен Жермен и Борнемут официално обявиха трансфера на Иля Забарний. Украинският централен бранител преминава в редиците на европейския шампион срещу 63 милиона евро плюс допълнителни три милиона под формата на бонуси.

Парижани осъществиха първия контакт с английския клуб още в началото на юни. Първоначално Борнемут не искаше да се разделя с бранителя, но неговото желание бе да премине в ПСЖ и два месеца по-късно това е вече факт. “Черешките” всеки момент ще обявят трансфера на неговия заместник Бафоде Диаките от Лил, който още вчера пристигна в Борнемут.

Забарний подписа петгодишен договор с ПСЖ. Той става третият титулярен бранител, когато Борнемут продава през това лято, след като преди това същото се случи с Дийн Хаусен и Милош Керкез. За двамата "черешките" получиха общо 90 милиона паунда.

22-годишният Забарний ще играе в новия си клуб с №6 и става първият украински футболист на Пари Сен Жермен.

“Много съм щастлив да се присъединя към Пари Сен Жермен, най-добрият клуб в света, с най-добрия проект. Тук съм, за да дам всичко от себе си на терена и очаквам с нетърпение да дебютирам и да се запозная с феновете”, заяви Забарний пред сайта на ПСЖ.

Le Paris Saint-Germain est ravi d’accueillir Illia Zabarnyi. ✍️



Le défenseur central de 22 ans, qui portera le numéro 6, devient ainsi le premier joueur ukrainien de l’histoire du club. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025