Популярни
»
  1. Sportal.bg
  2. Пари Сен Жермен
  3. ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

  • 12 авг 2025 | 11:41
  • 2194
  • 3
ПСЖ обяви трансфера на първия украинец в историята на клуба

Пари Сен Жермен и Борнемут официално обявиха трансфера на Иля Забарний. Украинският централен бранител преминава в редиците на европейския шампион срещу 63 милиона евро плюс допълнителни три милиона под формата на бонуси.

Парижани осъществиха първия контакт с английския клуб още в началото на юни. Първоначално Борнемут не искаше да се разделя с бранителя, но неговото желание бе да премине в ПСЖ и два месеца по-късно това е вече факт. “Черешките” всеки момент ще обявят трансфера на неговия заместник Бафоде Диаките от Лил, който още вчера пристигна в Борнемут.

Забарний подписа петгодишен договор с ПСЖ. Той става третият титулярен бранител, когато Борнемут продава през това лято, след като преди това същото се случи с Дийн Хаусен и Милош Керкез. За двамата "черешките" получиха общо 90 милиона паунда.

22-годишният Забарний ще играе в новия си клуб с №6 и става първият украински футболист на Пари Сен Жермен.

“Много съм щастлив да се присъединя към Пари Сен Жермен, най-добрият клуб в света, с най-добрия проект. Тук съм, за да дам всичко от себе си на терена и очаквам с нетърпение да дебютирам и да се запозная с феновете”, заяви Забарний пред сайта на ПСЖ.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Тен Хаг взима Линдельоф в Леверкузен

Тен Хаг взима Линдельоф в Леверкузен

  • 12 авг 2025 | 07:12
  • 3749
  • 0
Бивш вратар на ЦСКА се завръща във футбола на 39 години

Бивш вратар на ЦСКА се завръща във футбола на 39 години

  • 12 авг 2025 | 06:51
  • 14831
  • 3
Рома подготвя оферта за Ез Абде

Рома подготвя оферта за Ез Абде

  • 12 авг 2025 | 06:27
  • 3172
  • 0
Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

Ливърпул не бърза да се разделя с Киеза

  • 12 авг 2025 | 05:58
  • 6164
  • 1
Сантиаго Хименес: Алегри донесе различна атмосфера в Милан

Сантиаго Хименес: Алегри донесе различна атмосфера в Милан

  • 12 авг 2025 | 05:33
  • 3162
  • 0
Интер ще се пробва за една от звездите на Монако

Интер ще се пробва за една от звездите на Монако

  • 12 авг 2025 | 05:05
  • 4118
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

Скандал в Хебър, шефът на школата заплашва Ники Митов, треньорът изригна към ръководството: Или аз, или той

  • 12 авг 2025 | 11:25
  • 7482
  • 7
Левски подписа договор с младок

Левски подписа договор с младок

  • 12 авг 2025 | 12:11
  • 7342
  • 4
Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

Сенсей Бербатов представи новия екип на Манчестър Юнайтед с впечатляващо видео

  • 12 авг 2025 | 12:59
  • 294
  • 0
ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

ЦСКА взима португалец от Полша - "червените" бомбрадирали клуба му с оферти

  • 12 авг 2025 | 11:16
  • 12219
  • 43
Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

Исак е категоричен, че повече няма да играе за Нюкасъл

  • 12 авг 2025 | 10:02
  • 10685
  • 5
Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

Лудогорец с много тежка и важна задача в Будапеща

  • 12 авг 2025 | 07:30
  • 12734
  • 32