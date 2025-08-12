Популярни
  • 12 авг 2025 | 12:23
Тотнъм преговаря и за Езе, и за Савиньо

Тотнъм води преговори едновременно за крилото на Манчестър Сити Савиньо и за офанзивния халф на Кристъл Палас Еберечи Езе, който е трансферна цел и на Арсенал. Според Фабрицио Романо двете сделки не зависят една от друга, като идеята е англичанинът да замести Джеймс Мадисън, който ще пропусне по-голямата част от сезона заради контузя, а бразилецът да запълни празнината, оставена след напускането на Хюн-Мин Сон.

В договора на Езе с Кристъл Палас има освобождаваща клауза в размер на 68 милиона паунда, която изтича в петък. Арсенал не иска да плати тази сума, но подготвя оферта в размер на около 60 милиона, твърдят на Острова. Преди това обаче лондончани имат нужда да направят продажби, тъй като вече похарчиха доста пари за трансферите на Виктор Гьокереш, Мартин Субименди, Нони Мадуеке, Кристиан Москера, Кристиан Ньоргор и Кепа Арисабалага. Все още не е ясно дали Тотнъм ще пожелае да плати клаузата и така да измъкне Езе под носа на големия си градски съперник.

Манчестър Сити твърди, че Савиньо не се продава, но пък вчера се появиха информации, че Джосеп Гуаридола иска клубът да привлече Родриго от Реал Мадрид, което може да улесни плановете на Тотнъм.

