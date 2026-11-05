Разминаване в срока бави новия договор на Кирил Десподов с ПАОК

Гръцкият ПАОК (Солун) и Кирил Десподов вървят към подновяване на договора на българското крило, но за момента има разминаване за срока на новото споразумение, съобщават медиите в Гърция.

Двете страни са се разбрали за финансовите параметри, но основният момент, по който все още изглежда има празнина, е продължителността на новия договор. Десподов иска двугодишен договор , който ще му предложи по-голяма сигурност за в бъдеще. От своя страна ПАОК обмисля договор 1+1 година , запазвайки по-голяма гъвкавост по отношение на общата продължителност на сътрудничеството. Също така за втората година ПАОК е склонен клаузата за евентуално удължаване да бъде двустранно съгласие, а не в полза на клуба, съобщава сайтът на спортното радио sport-fm.gr.

Десподов поднови тренировки

Дискусиите обаче продължават, докато Десподов е смятан за един от онези, които ще бъдат от голямо значение за клуба през следващия период. 29-годишният българин е в ПАОК от лятото на 2023-а година и през последните години придоби важна роля в офанзивната част на отбора, допринасяйки както за отбелязването на голове, така и за създаването на попадения.

Настоящият договор на петкратният футболист номер 1 на България изтича на 30 юни 2027-а година и от стадион „Тумба“ искат да изяснят ситуацията своевременно, след като вече са започнали цикъл от дискусии както с играча, така и с агенцията, която го представлява.

Десподов болен

Преди няколко дни в някои медии се твърдеше, че Десподов е пред завръщане в ЦСКА като свободен агент през юни 2027-а година. Но в офисите на клуба е обяснил, че в момента се опитва да остави зад гърба си контузията, която го измъчваше напоследък след операцията на големия пръст на десния крак и отново да бъде на разполoжение на треньора Алесио Лиши.

През новия сезон Десподов все още няма мач за ПАОК, макар novasports.gr да съобщава, че завръщането му в групата за мачовете е въпрос на дни.

Подобна е ситуацията и с друг флангови футболист – сърбинът Андрия Живкович, един от капитаните на тима. Цел за ПАОК е роденият през 1996-а година Живкович също да продължи да носи „черно-бялата“ фланелка.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google