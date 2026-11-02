Панатинайкос спря невероятната серия на АЕК, Георгиев игра едно полувреме

Панатинайкос победи АЕК с 2:0 в атинското дерби от деветия кръг на гръцкото първенство и сложи край на невероятната серия на съперника си от 31 шампионатни мача без поражение. Андрюс Тете (1′) и Сантино Андино (49′) отбелязаха за домакините, които уцелиха и две греди. Българският защитник Мартин Георгиев започна на резервната скамейка на АЕК, но влезе на почивката вместо Лазарос Рота и остана на терена до края.

Домакините поведоха само 34 секунди след началото на мача. Андино отне топката при висока преса и изведе Тетей, който завърши атаката с точен удар от границата на наказателното поле.

В 38-ата минута Алберто Бриньоли спаси удар на Леви Гарсия, но топката стигна до Андино, който стреля в напречната греда.

Три минути по-късно отново гредата спаси АЕК. Андино подаде на Гарсия, чието изпълнение от движение срещна десния страничен стълб.

Панатинайкос все пак удвои преднината си в 49-ата минута. След подаване на Йоргос Кириакопулос Андино напредна отляво, преодоля Георгиев и Харолд Мукуди и с нисък удар направи 2:0.

Домакините завършиха с десет души, след като в 70-ата минута Кингс Кангва получи директен червен картон за ритник срещу Абубакари Койта извън игрова ситуация. АЕК обаче не успя да се възползва от численото си предимство и да се върне в мача.

С този успех Панатинайкос оглавява класирането с 24 точки, с две повече от Олимпиакос. АЕК е четвърти със 17 точки и мач по-малко.

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