Десподов се завърна в игра, а ПАОК разгроми отбора на Алекс Петков

ПАОК срази с 4:0 гостуващия Кифисия в 11-ия кръг на гръцката Суперлига. Българският национал Кирил Десподов се появи в игра в официален мач за първи път от началото на сезона, след като дълго време лекуваше контузия. Крилото влезе в 63-тата минута на мястото на Шериф Ндиайе, който отбеляза едно от попаденията за "черно-белите".



За Кифисия едно полувреме записа Алекс Петков. Българинът не беше титуляр, но старши треньорът Себастиан Лето го пусна на почивката.

Домакините започнаха отлично срещата на стадион „Тумба“ и откриха резултата още в 4-тата минута. Джонджо Кени изведе Андрия Живкович с хубаво подаване, а сръбският капитан на ПАОК завърши атаката с прецизен удар. В 9-ата минута гостите отговориха с опасно положение, но вратарят Константинос Цифтсис се намеси успешно след удар на Рошон ван Ейма.

Само три минути по-късно ПАОК беше близо до второ попадение. След изпълнение на ъглов удар топката достигна до Пантелис Хаджидиакос, но защитник на Кифисия изчисти удара му от голлинията. Домакините продължиха да контролират играта, като създадоха още възможности за увеличаване на преднината си.

ПАОК се възползва от численото си предимство и след почивката реши окончателно срещата. В 51-вата минута Христос Зафирис подаде към Шериф Ндиайе, който отблизо удвои преднината на домакините. Само четири минути по-късно Ндиайе влезе в ролята на асистент, а Живкович с точен удар с левия крак направи резултата 3:0. В 73-тата минута сръбският капитан оформи своя хеттрик, след като спечели дузпа и сам я реализира за крайното 4:0.

Така ПАОК се върна на победния път след прекъсването за националните отбори и заема 4-то място в класирането с актив от 22 точки. Отборът от Солун изостава само с точка от АЕК, а начело е Панатинайкос, следван от Олимпиакос.

Панатинайкос събра 30 точки след петата си поредна победа в първенството и девета във всички турнири. "Детелините" се наложиха с 2:0 над гостуващия ОФИ, макар че успехът не дойде лесно.

Звездата на тима от Крит Таксиархис Фунтас пропусна дузпа в добавеното време на първата част и това се оказа преломният момент. ПАО поведе в 52-рата минута с попадение на Леви Гарсия, а в 85-ата появилият се като резерва Адриано Ягушич сложи точка на спора.

Олимпиакос на два пъти трябваше да догонва срещу Ираклис, но след силно второ полувреме разгроми тима от Солун с 6:2 и запази втората си позиция с 26 точки.

Адам Жулевич вкара и двата гола за Ираклис, а Олимпиакос изравняваше с попадения на Лоренсо Шипиони и Жота Силва. През второто полувреме Леон Бейли и Мариус Муандилмаджи до голяма степен убиха интригата, а в края Бейли от дузпа и Армандо Гонсалес довършиха гостите.

На дъното имаше дерби между Левадиакос и Атромитос, което не излъчи победител - 1:1. Двата отбора са с по 7 точки до момента, колкото има и Астерас Триполис.

Неспасяем изглежда само Волос, който е снулев актив, след като днес отстъпи с 0:1 при гостуването си на Панетоликос.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google