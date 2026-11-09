Драматични победи за Панатинайкос и АЕК, Олимпиакос не можа да надвие ПАОК

Панатинайкос се превърна в големия печеливш от 10-ия кръг на гръцкото първенство. „Зелените“ постигнаха драматична победа с 2:1 при гостуването си на Ираклис в Солун и увеличиха преднината си на върха на 4 точки, след като Олимпиакос и ПАОК завършиха 1:1 в голямото дерби на кръга. АЕК също спечели с 2:1 срещу Левадиакос, въпреки че завърши двубоя с десет човека.

Лидерът в класирането Панатинайкос беше изправен пред сериозно изпитание на стадион „Кафтанзоглио“, където Ираклис поведе още в 17-ата минута. След центриране от свободен удар Вурос върна топката към Педро Маркес, който отблизо откри резултата.

Панатинайкос имаше затруднения срещу добре организираната защита на домакините, но успя да възстанови равенството в 56-ата минута. След подаване на Сантино Андино и грешка на защитник Сирил Десерс се озова на отлична позиция, преодоля вратаря и реализира за 1:1. Развръзката настъпи в добавеното време. В 91-вата минута топката срещна ръката на Зулевич в наказателното поле. Първоначално играта продължи, но след намесата на ВАР съдията прегледа ситуацията и отсъди дузпа. Давиде Калабрия, който се разписа и срещу ЦСКА в Лига на конференциите, запази хладнокръвие и донесе победата на ПАО.

Така тимът на Якоб Нееструп събра 27 точки и направи нова важна крачка в битката за титлата. Това беше осма поредна победа във всички турнири за "детелините".

Голямото дерби на „Георгиос Караискакис“ между Олимпиакос и ПАОК завърши без победител - 1:1, като и двата отбора пропуснаха възможността да съкратят дистанцията до Панатинайкос. Олимпиакос имаше инициативата през първото полувреме, но трудно намираше пространства срещу защитата на гостите. ПАОК също създаде опасни ситуации, като една от най-добрите възможности се откри пред Христос Зафирис в 31-вата минута.

След почивката домакините увеличиха натиска и в 58-ата минута поведоха. Резервата Армандо Гонсалес, появил се на терена само две минути по-рано, засече ниско центриране на Жота Силва и откри резултата. ПАОК обаче отговори в 71-вата минута след сериозна грешка в защитата на Олимпиакос. Андрия Живкович пресече подаване при разиграване от вратата и наказа домакините за 1:1. До края Олимпиакос опита да стигне до победата, но не успя да преодолее защитата на гостите. Равенството остави тима на Иманол Алгуасил на второто място с 23 точки, докато ПАОК има 19.

АЕК постигна трудна, но изключително ценна домакинска победа с 2:1 срещу Левадиакос. Отборът на Марко Николич трябваше да преодолява пасив от един гол, а в заключителните минути остана и с човек по-малко. Българският национал Мартин Георгиев не се появи в игра за "жълто-черните".

Гостите изненадващо поведоха в 26-ата минута, когато Моузес Кобнан се възползва от подаване на Александру Пантеа и с удар с левия крак изпрати топката във вратата на Алберто Бриньоли. АЕК натисна съперника, но до почивката не успя да изравни. Промяната настъпи в началото на второто полувреме. След намеса на ВАР беше отсъдена дузпа за игра с ръка на Адриан Шут, а Лука Йович реализира за 1:1.

Само четири минути по-късно домакините осъществиха пълен обрат. Мият Гачинович центрира отлично, а Барнабаш Варга надскочи защитниците и с глава направи резултата 2:1. В 80-ата минута АЕК остана с десет души, след като румънският национал Разван Марин получи директен червен картон за грубо нарушение срещу Йоанис Кости. Решението беше взето след намеса на ВАР. Малко по-късно видеоасистентът отмени и отсъдена първоначално дузпа в полза на домакините.

Левадиакос потърси изравняването и в добавеното време Октавиан Попеску беше близо до попадение, но ударът му премина покрай вратата. АЕК удържа победата и продължи без загубена точка на собствен терен. С успеха шампионите събраха 20 точки и заемат третото място, като имат и мач по-малко.

В другите неделни двубои ОФИ и Атромитос завършиха 0:0, а Астерас и Каламата си размениха по едно попадение за 1:1.

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