Краев и Апоел (Тел Авив) поведоха колоната в Израел след драматичен успех в дома на шампиона

Апоел (Тел Авив) постигна драматична победа с 1:0 при гостуването си на Апоел (Беер Шева) в дербито от 10-ия кръг на израелското първенство. Двубоят на стадион „Тото Търнър“ противопостави двама български национали - Андриан Краев и Йоан Стоянов. Краев започна като титуляр за Апоел (Тел Авив) и действаше в средата на терена заедно с Лукас Фалкао. Бившият халф на Левски получи жълт картон в 28-ата минута, а в 79-ата беше заменен от Ел Ям Канцеполски. Йоан Стоянов се появи като резерва за Апоел (Беер Шева) в 69-ата минута, когато замени Джавон Ийст.

Двата състава влязоха в срещата с по 22 точки, като победителят щеше да измести Макаби (Тел Авив) от върха. Домакините, водени от Ран Козух, пристигнаха за дербито след шест поредни шампионатни победи, докато отборът на Елианив Барда се намираше в отлична форма след успехи над Макаби (Тел Авив) във финала за Тото Къп и Макаби (Хайфа) в първенството.

Първото полувреме предложи повече битка, отколкото чисти голови положения. Дъглас Овусу на два пъти опита да застраши вратата на домакините, но ударите му бяха блокирани. В 22-рата минута Амир Ганах стреля неточно от границата на наказателното поле, а малко преди почивката Джавон Ийст не успя да се възползва от грешка на вратаря Асаф Цур при центриране от корнер.

След почивката темпото се повиши. В 50-ата минута Ийст пропусна добра възможност след центриране на Ганах, а девет минути по-късно вратарят Офир Марсиано спаси опасен удар с глава на Омри Алтман. В 72-рата минута домакините пропиляха най-чистото си положение. Захи Ахмед навлезе в наказателното поле и стреля, Цур отрази, но топката отново попадна у нападателя, който от близко разстояние я изпрати над напречната греда.

Когато срещата изглеждаше насочена към нулево равенство, гостите нанесоха решителния удар. В първата минута на добавеното време Апоел (Тел Авив) организира бърза атака, при която Даниел Дапа изведе Роуи Алкукин сам срещу Марсиано. Халфът запази хладнокръвие и реализира единственото попадение в двубоя.

Така тимът на Елианив Барда записа седма поредна победа във всички турнири и събра 25 точки, с една повече от Макаби (Тел Авив). За първи път от декември 2012 година Апоел (Тел Авив) завършва кръг на върха на израелското първенство на толкова напреднал етап от сезона. Апоел (Беер Шева) остана трети с 22 точки, а наставникът Ран Козух изрази разочарование от пропуснатите възможности. Специалистът подчерта, че в подобни дербита отборът трябва да бъде по-ефективен пред гола.

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