Емери отправи комплименти към Гарначо, въпреки че го остави извън групата за мача с Галатасарай

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери похвали “фантастичното отношение”, което има Алехандро Гарначо, въпреки че аржентинецът има само седем мача като резерва от началото на сезона и бе оставен извън групата за гостуването на Галатасарай преди няколко дни.

22-годишното крило пристигна под наем от Челси през лятото, но не успява да спечели доверието на Емери и има само 34 минути в Премиър лийг. Бирмингамци могат да закупят правата му срещу 43 милиона паунда след края на сезона, ако бъдат покрити определени критерии. С малкото шансове за изява на Гарначо това едва ли ще стане. Нещо подобно се случи през миналия сезон с Харви Елиът, който бе привлечен под наем от Ливърпул с опция за закупуване, но и той изигра едва девет мача за бирмингамци и постоянният му трансфер пропадна.

Последната изява на Гарначо бе на 31 октомври, когато изигра само три минути в мача с Фулъм.

“Алехандро Гарначо тренира много добре. Отношението му е фантастично. В началото на сезона той изпитваше затруднения, тъй като не беше в нужната физическа форма. Сега вече е във форма и тренира на добро ниво. Разбира се, сега той, както и останалите играчи, се представя добре, работи усърдно и разбра как изграждаме състава. Ситуацията е различна от тази преди два месеца, когато той не беше достатъчно подготвен физически, за да играе с необходимата за нас постоянство. Затова трябва да продължаваме в същия дух – да вървим напред като клуб, като отбор, а също и той самият като играч”, заяви Емери на днешната си пресконференция, като добави, че все още изобщо не мисли за януарския трансферен прозорец.

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Снимки: Imago