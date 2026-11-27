Почина играчът, който донесе първия европейски триумф на Порто

Футболният свят потъна в скръб след новината за кончината на Жорже Жуари душ Сантуш Филю. Бившият бразилски нападател, оставил ярка диря по европейските терени през 80-те години на миналия век, почина в родината си на 67-годишна възраст вследствие на сърдечен удар.

В богатата си състезателна кариера той защитава цветовете на Сантос, Авелино, Интер, Асколи, Кремонезе и Порто. Безспорният връх в неговия път настъпва през май 1987 година, когато с екипа на Порто печели Купата на европейските шампиони - първия международен трофей на клуба. Във виенския финал срещу Байерн (Мюнхен) бразилецът отбелязва победното попадение за пълния обрат с 2:1, секунди след като алжирецът Рабах Маджер изравнява с прочутия си гол с пета. Световният футбол завинаги ще запомни и радостния танц на Жуари край ъгловото флагче след решителния удар.

Juary, o herói que Viena tornou eterno 💙 https://t.co/D2QAvlZQAX — FC Porto (@FCPorto) November 27, 2026

Култовият престой на Апенините

Пътят на Жуари в Италия започва през 1980 година, когато местният шампионат отново отваря вратите си за чужденци. Тимът на Авелино спешно търси заместник на любимеца на местната публика Джанлука Де Понти, преминал в Сампдория. Бразилецът е препоръчан на треньора Винисио от Серджо Клеричи, а самият трансфер от мексиканския Текос се развива като на кино. Президентът на мексиканския тим кани Жуари на борда на самолет под претекст, че отиват да наблюдават нови футболисти, и чак във въздуха му признава, че вече го е продал на италиански клуб. При пристигането му колоритният бос на Авелино Сибилия възкликва пред директорите си на кампански диалект: „Поисках от вас футболист, а ми доведохте дете!“

O grito de golo em Viena ecoará na eternidade. O FC Porto acordou mais triste, mas a memória perdurará. Até sempre, Juary. Até sempre, campeão. #ImortaisPorDireito https://t.co/BtGiKioutf — FC Porto (@FCPorto) November 27, 2026

Въпреки дребния си ръст нападателят бързо се превръща в герой. В сезона на опустошителното земетресение той повежда Авелино към спасение в Серия "А", въпреки че отборът стартира кампанията с наказание от минус пет точки. Популярността му става толкова голяма, че клубът дори издава песен в негова чест – Sarà così, Juary Juary.

🔵 Lutto nel mondo del calcio. È morto a 67 anni #Juary attaccante brasiliano che negli anni '80 fece innamorare Avellino con i suoi gol e la celebre danza intorno alla bandierina https://t.co/n1N8CV13aO — Rai Radio1 (@Radio1Rai) November 27, 2026

След два сезона в там, Жуари преминава в Интер. Президентът на „нерадзурите“ Ернесто Пелегрини първоначално планира да го използва като разменна монета за привличането на Валтер Шахнер, но след като австриецът подписва с Торино, бразилецът остава на „Сан Сиро“. Там адаптацията му сред звезди като Бекалоси и Мюлер се оказва трудна. Самият той по-късно коментира с усмивка разликата: „В Авелино бях един от тях, а в Милано бях просто един от мнозина“. След негов гол срещу Катандзаро в непрогледна мъгла на „Сан Сиро“ нападателят се шегува: „Само аз и съдията видяхме топката в мрежата“.

Последват периоди в Асколи по лична покана на Карлето Мацоне („Изглеждаш ми тъжен в Милано, ела при мен, за да се забавляваш“) и в Кремонезе под ръководството на Емилиано Мондонико. След края на футболната си кариера Жуари отново се завръща в Италия, където работи като наставник в отборите на Банци, Аверса Нормана и Сестри Леванте.

Почит от клубовете и съотборниците

От Авелино изразиха дълбока скръб за загубата на един от най-емблематичните си играчи в елита, отбелязал 13 попадения в 34 срещи за тима. Бившият спортен директор на клуба Пиерпаоло Марино написа емоционално послание в социалната мрежа „Екс“: „Скъпи Жуари, ти беше повече от брат за мен. Нашето първо чуждестранно попълнение. Всяка сутрин ме поздравяваше със своите благословии и за мен беше щастие да знам, че си сред нас. Празнината, която оставяш днес в сърцето ми, е невъзможно да бъде запълнена. Продължавай да хвърляш бонбоните си в противниковата мрежа и там, на небето, точно както правехме преди мачовете на Авелино. Завинаги с мен, скъпи Жужу.“

É desta forma que sempre vamos lembrar de você, eterno Juary. Feliz, engraçado, carismático e apaixonado pelo nosso Santos Futebol Clube. Obrigado por tudo, ídolo. 🖤 https://t.co/9bMF6cdUIa — Santos FC (@SantosFC) November 27, 2026

От Интер също изпратиха съболезнования към семейството на бразилеца. С екипа на миланския гранд през сезон 1982/83 той записва 36 участия и 4 попадения във всички надпревари – включително за първенство, Купата на Италия и Купата на УЕФА.

Juary 💙 https://t.co/kRpINsTpj4 — FC Porto (@FCPorto) November 27, 2026

Порто отдаде признание на футболиста, оставил незаличима следа в историята на клуба. С екипа на „драконите“ между 1985 и 1988 година Жуари печели Купата на европейските шампиони, Междуконтиненталната купа, две шампионски титли на Португалия и една национална купа. „Привържениците на Порто никога няма да забравят радостта му след гола, с който завърши обратът във Виена. Жуари изигра огромна роля за изкачването на клуба на европейския и световен връх. Сбогом, Жуари!“, заявиха от португалския гранд.

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