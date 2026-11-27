Динамо и Турицов с важна крачка към титлата в Грузия

Динамо (Батуми) се завърна на върха в грузинското първенство, след като постигна домакинска победа с 2:0 над Дила (Гори). В герой за победителите се превърна Торнике Киркитадзе (28′, 81′), който отбеляза и двете попадения в срещата. Българският защитник Иван Турицов започна като титуляр за домакините и изигра пълни 90 минути, като през първата част получи и жълт картон.

Динамо откри резултата в 28-ата минута, когато Киркитадзе пресече противниково подаване, а впоследствие сам завърши атаката след асистенция на Даниел Мандриченко.

Домакините трябваше да чакат до 81-вата минута, за да затвърдят преднината си, когато Киркитадзе се разписа за втори път и оформи крайното 2:0.

Дила все пак успя да прати топката в мрежата на домакините чрез Шота Шекиладзе в 83-тата минута, но попадението бе отменено заради засада.

С успеха Динамо (Батуми) оглави класирането с 65 точки, следван от Иберия 1999 с 63 и Динамо (Тбилиси) с 62. Дила (Гори) заема шестата позиция с 43 пункта.

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