Тази вечер Челси гостува на Нотингам в първи мач от 12-ия кръг на Премиър лийг. Мачът е важен и за двата тима, като домакините са замесени в битката на дъното и всяка точка е от жизненоважно значение. Гостите пък идват на "Сити Граунд" след две поредни загуби и не могат да си позволят нова загуба на точки, ако искат да останат близо до топ 4.
Оливер Гласнер е избарл да започне мача с Рори Делап като изнесен нападател и Морган Гибс-Уайт и Игор Жезус, които да го действат от по-задни позиции. Ксавер Шлагер и Джеймс Макатий ще са двойката опорни халфове, а Неко Уилямс и Даниел Муньос ще бъдат на двете крила.
Чаби Алонсо пък е избрал Дани Уелбек да води атаката, като той ще има подкрепата на Коул Палмър, Морган Роджърс и Педро Нето. В средата на терена пък ще си партнират Мойсес Кайседо и Джордан Хендерсън.
НОТИНГАМ: Селс, Жаир, Миленкович, Мурило, Макатий, Шлагер, Муньос, Уилямс, Гибс-Уайт, Жезус, Делап
ЧЕЛСИ: Мартинес, Шавария, Ачемпонг, Фофана, Лавия, Хендерсън, Кайседо, Нето, Палмър, Роджърс, УелбекДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google