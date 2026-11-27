Съставите на Нотингам и Челси

Тази вечер Челси гостува на Нотингам в първи мач от 12-ия кръг на Премиър лийг. Мачът е важен и за двата тима, като домакините са замесени в битката на дъното и всяка точка е от жизненоважно значение. Гостите пък идват на "Сити Граунд" след две поредни загуби и не могат да си позволят нова загуба на точки, ако искат да останат близо до топ 4.

Оливер Гласнер е избарл да започне мача с Рори Делап като изнесен нападател и Морган Гибс-Уайт и Игор Жезус, които да го действат от по-задни позиции. Ксавер Шлагер и Джеймс Макатий ще са двойката опорни халфове, а Неко Уилямс и Даниел Муньос ще бъдат на двете крила.

Our XI for the visit of Chelsea. 👊 https://t.co/Brc1Ykl1yk — Nottingham Forest (@NFFC) November 27, 2026

Чаби Алонсо пък е избрал Дани Уелбек да води атаката, като той ще има подкрепата на Коул Палмър, Морган Роджърс и Педро Нето. В средата на терена пък ще си партнират Мойсес Кайседо и Джордан Хендерсън.

Your Chelsea. 📋 #CFC | #NFOCHE https://t.co/JDGPAUmUss — Chelsea FC (@ChelseaFC) November 27, 2026

НОТИНГАМ: Селс, Жаир, Миленкович, Мурило, Макатий, Шлагер, Муньос, Уилямс, Гибс-Уайт, Жезус, Делап

ЧЕЛСИ: Мартинес, Шавария, Ачемпонг, Фофана, Лавия, Хендерсън, Кайседо, Нето, Палмър, Роджърс, Уелбек

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