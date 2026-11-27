Сезонът за преотстъпен играч на Ювентус приключи

От Ювентус обявиха, че черногорският халф Василие Аджич, който през този сезон играе като преотстъпен в Сасуоло, е претърпял успешна операция на дясното си коляно в четвъртък в Лион.

От клуба не съобщават колко дълго ще продължи възстановяването на 20-годишния играч, но италианските медии са категорични, че сезонът за него е приключил. Аджич получи контузията при успеха на Черна гора с 4:1 над Кипър в Лигата на нациите на 15 ноември. През тази кампания той е записал общо 10 мача с 4 гола и 1 асистенция за Сасуоло във всички турнири. В сделката между двата клуба са включени опции както за закупуването му, така и за негов обратен трансфер в Ювентус.

Bollettino Medico | Le condizioni di Adzic 👉 https://t.co/poODiGKbAu https://t.co/BDQFhLrOUh — JuventusFC (@juventusfc) November 27, 2026

“Боже, знам, че Ти никога не би ме подложил на нещо, което не бих издържал. Приемам това предизвикателство с решителност и ще се завърна още по-силен. Тези неща могат да се случат, но по-важното е как реагираме на тях. Операцията премина добре. Благодаря на всички за вашата подкрепа и съобщенията ви, до скоро!”, написа Аджич в своя публикация в Инстаграм.

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