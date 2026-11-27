Диего Симеоне призова за януарски попълнения в Атлетико Мадрид

Треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне се опасява, че неговият отбор ще изостане в борбата в Ла Лига, ако не бъдат привлечени нови играчи през януари.

След 13 изиграни кръга Атлетико вече изостава с пет точки от лидера Барселона и с две точки от градския съперник Реал Мадрид .В събота от отбора се очаква победа при гостуването на предпоследния в класирането Елче, но Симеоне е загрижен, че поддържането на темпото на двата испански гранда ще бъде невъзможно без подкрепления през зимния трансферен прозорец.

„Разговаряхме основно със спортния директор Матеу Алемани как да продължим да работим за постоянно подобрение – разбира се, съобразявайки се с нуждите и ресурсите на клуба, – но наистина имаме нужда от нови играчи. Предвид броя на изиграните мачове е ясно, че трябва да подсилим състава, за да останем близо до позициите, които заемаме в момента. В противен случай ще стане много трудно“, заяви аржентинецът на днешната си пресконференция.

🚨 BREAKING - Diego Simeone: "Winter transfer window? YES, we NEED players. We’re speaking with Mateu." https://t.co/MpkUoNlYG3 — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 27, 2026

Атлетико загуби у дома от Барселона преди ноемврийската пауза за националните отбори, но спечели и двата си мача след подновяването на клубния футбол – победа с 3:0 при гостуването на Хетафе миналата неделя и успех с 2:0 у дома срещу Викинг в Шампионската лига. От друга страна, Елче е спечелил само една точка в шестте си домакинства в първенството до момента, но Симеоне отбеляза: „Те играха добре в повечето мачове, които гледах; представяха се на ниво, което им позволяваше да спечелят или да завършат наравно. Ние трябва да насочим играта в посока, в която смятаме, че можем да ги затрудним.“

💣🚨 BREAKING: In principle, Alexander Sørloth will NOT play until 2027. He is set to miss the games against Elche, Barcelona, Betis, PSV and Valencia over the next two weeks. @marca https://t.co/kC7Y8C2AOi — Atletico Universe (@atletiuniverse) November 26, 2026

В четвъртък от Атлетико потвърдиха, че норвежкият нападател Александър Сьорлот, който се разписа при победата над Викинг, е получил мускулна травма на крака. На него му предстоят физиотерапевтични процедури и рехабилитация във фитнеса, като няма да може да играе до края на годината.

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Снимки: Gettyimages