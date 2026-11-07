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Неочаквана засечка за Турицов и компания

  • 7 ное 2026 | 21:05
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Неочаквана засечка за Турицов и компания

Лидерът в грузинското първенство Динамо (Батуми) записа първа загуба от края на юни. Отборът на Иван Турицов отстъпи с 2:3 при визитата си на застрашения от изпадане Спаери, но продължава да води в класирането преди двубоя на шампиона Иберия 1999 срещу Гагра.

Турицов беше титуляр, но за Динамо не игра бразилският нападател Мауридес, който вкара няколко важни гола през последните седмици. Въпреки че поведе с гол на бившия футболист на Берое Уерди Мара, тимът от Батуми допусна пъленобрат в началото на второто полувреме. Спаери вкара и трето попадение в 69-ата минута, а автогол на Гиорги Бунтури в края оформи крайния резултат.

Рустави се наложи с 2:0 над гостуващия Самгурали и събра 56 точки, като по този начин остана в битката за титлата. В нея е замесен и Динамо (Тбилиси), който, подобно на Иберия 1999, е с мач по-малко от конкурентите си.

В друг двубой днес Торпедо (Кутаиси) надви с 3:2 като гост Мешахте (Ткибули). Цял мач за Торпедо игра Матео Стаматов. Неговият отбор е пети в подреждането, но на цели 16 точки зад Динамо (Батуми).

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