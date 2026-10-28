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Иван Турицов и Мауридес са на финал за Купата на Грузия

  • 28 окт 2026 | 22:02
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Иван Турицов и Мауридес са на финал за Купата на Грузия

Динамо (Батуми) се класира за финала в турнира за Купата на Грузия, след като на полуфиналите елиминиа Дила Гори. Отборът на Иван Турицов победи с 3:1 Дила Гори, а в спора за трофея ще се изправи срещу Гагра.

Турицов беше титуляр и остана на терена през всички 90 минути. Едно от попаденията за неговия тим отбеляза друг бивш футболист на ЦСКА - Мауридес. Бразилецът се разписа за 2:1 в 57-ата минута. Дила Гори поведе преди почивката, но домакините направиха пълен обрат.

Динамо е отборът в най-добра форма в Грузия, като спечели девет от последните си десет мача в местната Еровнули лига и заема първо място в класирането, с аванс от 1 точка пред Иберия 1999.

Следващият мач на тима от Батуми ще е на 1 ноември като домакин на Мешахте (Ткибули).

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