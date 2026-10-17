Турицов и Динамо (Батуми) не изпускат първото място

Динамо (Батуми) увеличи на 4 точки преднината си на върха в класирането на грузинското първенство. Отборът на Иван Турицов надви с 3:1 като гост Гагра за третата си поредна шампионатна победа и постави под още по-голямо напрежение преследвачите си Рустави, Иберия 1999 и Динамо (Тбилиси), които са с мач по-малко.

Турицов беше титуляр и се представи на добро ниво. Бившият защитник на ЦСКА записа пълни 90 минути в Еровнули лига за първи път от месец насам.

Едно от попаденията за Динамо (Батуми) отбеляза друг футболист, носил червения екип - Мауридес. Бразилският таран се разписа от дузпа в 44-ата минута. Другите голове за гостите реализираха Пауло Витор Перейра и Ника Каландаришвили.

В следващия кръг Динамо (Батуми) ще посрещне Самгурали, който днес победи с 2:0 Мешахте (Ткибули).

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