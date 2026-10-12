Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Динамо (Батуми)

Турицов и Динамо взеха дерби и се изкачиха на върха в Грузия

  • 12 окт 2026 | 05:55
  • 672
  • 0
Турицов и Динамо взеха дерби и се изкачиха на върха в Грузия

Българинът Иван Турицов започна като титуляр за клубния си Динамо (Батуми) при победата с минималното 1:0 над Динамо (Тбилиси) в среща от 28-ия кръг на грузинската Еровнули. Защитникът остана на терена до 69-ата минута, когато бе заменен от Ника Каландаришвили.

Успехът бе от огромно значение за домакините, които свалиха столичния си съперник от върха и оглавиха временното класиране с актив от 50 точки. Непосредствено зад тях са Рустави и Иберия 1999 с по 49 пункта, докато Динамо (Тбилиси) се смъкна на четвъртата позиция с 48. Така битката за титлата остава изключително оспорвана осем кръга преди края на шампионата.

Иначе единственото попадение на „Батуми Арена“ падна малко преди почивката. В 44-ата минута бразилецът Мауридес се разписа след подаване на Имран Улад Омар и даде преднина на отбора на Турицов.

След почивката съперниците имаха своите възможности, а в заключителните минути гостите създадоха няколко опасни положения. Домакините обаче удържаха аванса си и зарадваха публиката с много ценни три точки. Дербито привлече около 15 хиляди зрители, което според грузинската обществена телевизия е рекорд за посещаемост в първенството през настоящия сезон.

В следващия кръг Динамо Батуми ще гостува на Гагра, като двубоят е на 17 октомври (събота).

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Българи зад граница

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

Тотална липса на късмет за Ещрела, Чернев пак остана на пейката

  • 12 окт 2026 | 03:19
  • 611
  • 0
Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

Здравко Димитров донесе победен старт на Ивайло Петев в Турция

  • 12 окт 2026 | 00:28
  • 7942
  • 3
Българин ликува с Купата на Австралия след исторически триумф

Българин ликува с Купата на Австралия след исторически триумф

  • 11 окт 2026 | 14:40
  • 5799
  • 0
ФКСБ пребори десетима от Оцелул, Желев не игра

ФКСБ пребори десетима от Оцелул, Желев не игра

  • 11 окт 2026 | 01:18
  • 999
  • 0
Визела загуби от втория отбор на Спортинг, Бастунов с цял мач, а Христов не влезе

Визела загуби от втория отбор на Спортинг, Бастунов с цял мач, а Христов не влезе

  • 11 окт 2026 | 00:53
  • 1023
  • 2
Цървена звезда отнесе пореден съперник, Балов игра в края

Цървена звезда отнесе пореден съперник, Балов игра в края

  • 10 окт 2026 | 23:14
  • 2975
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

Какъв дебют на Гиздол! ЦСКА профука два гола преднина в Бистрица, но би с феноменален гол в 90-ата минута

  • 11 окт 2026 | 21:56
  • 121682
  • 611
Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

Дебютен гол даде тон за победата на Левски, "моряците" продължават да потъват

  • 11 окт 2026 | 19:23
  • 107527
  • 220
Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

Гиздол каза какво ще промени в ЦСКА - заяви: Не е ясно кога Гбамен ще бъде готов

  • 11 окт 2026 | 22:35
  • 15571
  • 15
Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

Манчестър Сити загърби извънфутболните проблеми и нанесе тежка първа загуба на Ливърпул при Ираола

  • 11 окт 2026 | 20:24
  • 52366
  • 131
Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

Ювентус надигра Каляри, но взе само точка от гостуването си в Сардиния

  • 11 окт 2026 | 23:40
  • 10727
  • 13
Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

Веласкес: Изключително неприятен момент, бяхме много доволни от Сангаре

  • 11 окт 2026 | 19:46
  • 28411
  • 17