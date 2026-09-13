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Автогол в края провали Турицов и Динамо

  • 13 сеп 2026 | 21:45
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Автогол в края провали Турицов и Динамо

Дила (Гори) и Динамо (Батуми) завършиха при драматично равенство 2:2 в голямото дерби от 26-ия кръг на грузинскота първенство. Головете за домакините бяха дело на Лаша Ментешашвили (39') и автогол на Енес Махмутович (82'), докато за гостите от Батуми точни бяха Лука Цулукидзе (45') и Ибрахим Омар Улад (63'). Българският защитник Иван Турицов изигра пълни 90 минути за състава от Батуми.

Двубоят започна с предимство за домакините, които успяха да материализират натиска си в 39-ата минута, когато Лаша Ментешашвили откри резултата за 1:0.

Точно преди края на първото полувреме, в 45-ата минута, Лука Цулукидзе възстанови равенството и изпрати двата отбора на почивка при 1:1.

През втората част, в 63-тата минута, Ибрахим Омар Улад завърши успешно атака на гостите и изведе Динамо (Батуми) напред в резултата

В 82-рата минута Дила (Гори) изравни за крайното 2:2, след като бранителят на гостите Енес Махмутович си отбеляза нелеп автогол.

В добавеното време на мача албанският полузащитник на гостите Уерди Мара получи директен червен картон и напусна преждевременно терена.

Въпреки равенството Динамо остава лидер в таблицата с 44 точки. Дила (Гори) е на 5-ата позиция с 37 точки.

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