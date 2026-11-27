Вирус обърка плановете на Съндърланд преди сблъсъка с Тотнъм

Подготовката на Съндърланд за неделния двубой от Премиър лийг срещу Тотнъм бе сериозно нарушена заради вирусна инфекция, която засегна редица футболисти от първия отбор.

Мениджърът на тима Режис Льо Бри е изправен пред сериозни кадрови проблеми само броени дни преди домакинството срещу „шпорите“. Френският състезател Даян Металие вече пропусна равенството в Лига Европа срещу Ягелония в четвъртък, повален от заболяването. По време на същия мач съотборникът му Омар Алдерете получи световъртеж и бе принудително заменен още преди края на първото полувреме, като подозренията са, че парагваецът също е станал жертва на вируса.

Льо Бри внесе яснота около състоянието на Алдерете и обстановката в тима:

„Сутринта премина медицински прегледи и вече е добре. В момента няколко момчета са на ръба заради вируса. Зима е и когато подобни проблеми се струпат наведнъж, контролът над ситуацията става значително по-труден. Някои от тях са в състояние да играят и се представят силно, докато други се мъчат, защото телата и нагласите на всеки организъм реагират различно.“

Намиращият се в зоната на изпадащите тим на „черните котки“, заемащ 18-о място във временното класиране, вече има и други отсъстващи. Аут заради травми са звездите Браян Броби и Гранит Джака.

Пред Съндърланд предстои кошмарна серия от двубои — междинно гостуване на Ливърпул на „Анфийлд“, последвано от напеченото дерби срещу Нюкасъл следващия уикенд. Въпреки сгъстения цикъл наставникът отказва да рискува здравето на ключовите си фигури.

„Те искат да играят колкото се може по-скоро. Ако избързаме, може би ще спечелим мач или два по-рано, но ако след това не можем да разчитаме на тях до края на сезона, това е напълно безсмислено. Важно е да останем спокойни и хладнокръвни“, допълни Льо Бри.

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Снимки: Imago