Отборът на Турицов повали основния си съперник за титлата

Динамо (Батуми) постигна изключително ценна победа в 24-тия кръг на грузинското първенство. Отборът на Иван Турицов се наложи с 1:0 при гостуването си на водача Рустави и вече е само на 2 точки от върха в таблицата.

Турицов не беше в групата за двубоя, а единственото попадение отбеляза Торнике Киркитадзе в 48-ата минута. По този начин Динамо записа четвърта поредна победа и демонстрира амбициите си да триумфира с титлата.

Тимът от Батуми създаде повече и по-чисти положения от съперника си. За Рустави това беше втора поредна грешна стъпка, след като в миналия кръг отборът направи 1:1 срещу Самгурали.

Следващият мач на Динамо (Батуми) ще е домакинство на Иберия 1999. Рустави пък ще гостува на застрашения от изпадане Спаери.

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