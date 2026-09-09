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Бивш нападател на ЦСКА герой за тима на Турицов

  • 9 сеп 2026 | 23:17
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Бивш нападател на ЦСКА герой за тима на Турицов

Динамо (Батуми) продължи победната си серия в грузинското първенство. Отборът на Иван Турицов надви с 2:0 шампиона Иберия 1999, а едно от попаденията отбеляза друг бивш футболист на ЦСКА - Мауридес.

32-годишният бразилец откри резултата в 62-рата минута с глава след центриране от левия фланг на Имран Улад. Точка на спора сложи Торнике Киркитадзе в 87-ата минута, а в края на срещата Бакар Кардава от гостите получи червен картон.

Турицов беше титуляр и остана на терена до 73-тата минута, когато отстъпи мястото си на Гурам Джапаридзе. Петата поредна победа изравни Динамо (Батуми) с лидера в класирането Рустави. Двата отбора имат по 43 точки. Иберия остана на 4-то място с 37 пункта, а трети е Динамо (Тбилиси) с 38.

В следващия кръг Динамо (Батуми) ще гостува на Дила Гори.

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