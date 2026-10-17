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Визела на Бастунов и Андреа Христов отпадна от Купата на Португалия

  • 17 окт 2026 | 21:26
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Визела на Бастунов и Андреа Христов отпадна от Купата на Португалия

Визела напусна турнира за Купата на Португалия още на 1/32-финалите. С двамата българи в състава си - Андреа Христов и Ангел Бастунов, втородивизионният тим отстъпи с 0:1 на Атлетико КП и отпадна от надпреварата.

Двубоят до голяма степен беше равностоен, но домакините, които се състезават в третото ниво на португалския футбол, наложиха волята си с гол на Николас Соуза в 50-ата минута.

За Визела това беше втора поредна загуба след тази от Спортинг (Лисабон) Б преди седмица. Отборът е 8-и в класирането на Лига Португал 2 и до края на сезона с всички сили ще се бори за промоция в елита.

В другите двубои за купата днес се стигна до една голяма изненада - отпадането на Насионал от нискоразредния Санжоанензе.

Останалите първодивизионни тимове, сред които Витория (Гимараеш), Рио Аве и Ещрела Амадора продулжиха напред. За 1/16-финалите се класира и Униао Лейрия на контузения Борислав Рупанов.

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