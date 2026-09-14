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Бастунов наказа Порто

  • 14 сеп 2026 | 22:12
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Бастунов наказа Порто

Ангел Бастунов откри головата си сметка през сезона в Лига Португал 2. Българският халф се разписа за равенството на Визела като гост на Порто Б - 2:2.

Бастунов започна като титуляр и беше сред най-активните за своя отбор. При 1:1 той даде преднина на Визела с точен изстрел в 53-тата минута, но малко по-късно Дуарте Куня донесе точката на "драконите", които останаха в зоната на изпадащите, а след тях е само Фейрензе.

Другият българин в състава на Визела - Андреа Христов, не се появи в игра. Бившият защитник на Славия беше титуляр в предишните 4 мача на своя тим.

Равенството изкачи Визела на 4-то място в класирането с 11 точки. Начело е Лузитания с 16, пред Пеняфиел с 13 и Спортинг (Лисабон) Б с 12. Днес Лузитания спечели гостуването си на втория отбор на Спортинг с 2:1, а победното попадение вкара бившият нападател на Левски Жоао Силва в добавеното време.

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