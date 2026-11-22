Андреа Христов направи фурор в Португалия

Българският защитник Андреа Христов се превърна в големия герой за Визела при домакинското равенство 2:2 срещу Фейрензе в среща от 11-ия кръг на Лига Португал 2. Централният бранител отбеляза и двете попадения за своя отбор, като на два пъти възстановяваше равенството. Другият българин в състава на домакините – Ангел Бастунов, се появи в игра на почивката.

Визела започна по-активно и още в 16-ата минута Ману Гаридо се озова сам срещу вратаря Диего Алтубе, но не успя да го преодолее. Противно на развитието на играта гостите откриха резултата в 24-тата минута. След атака по левия фланг и разбъркване в наказателното поле Тиаго Кастро се възползва от отскочилата топка и я изпрати в мрежата.

Отговорът на Визела не закъсня. Само четири минути по-късно Хайнц Мьоршел центрира от корнер, а Андреа Христов се извиси в наказателното поле и с мощен удар с глава изравни за 1:1. Това беше първото попадение за българския защитник през сезона.

Въпреки териториалното превъзходство на домакините Фейрензе отново поведе малко преди почивката. В 42-рата минута Педриньо проби отляво и центрира към Енрике Перейра, който с удар от движение направи резултата 1:2.

На почивката треньорът на Визела Маркос Бастидас предприе промяна, като пусна Ангел Бастунов на мястото на Джовани Бамба. Домакините продължиха да търсят изравнително попадение, но срещнаха сериозни затруднения срещу добре организираната защита на Фейрензе.

В 70-ата минута Андреа Христов отново излезе на преден план. След отлично центриране на Мигел Пиреш българинът засече топката с глава и я изпрати неспасяемо в горния десен ъгъл на вратата за 2:2. До края Визела упражни сериозен натиск и спечели множество ъглови удари, но така и не успя да стигне до победно попадение.

Христов изигра пълни 90 минути, а в 80-ата получи жълт картон.

С равенството Визела събра 16 точки и заема 8-о място във временното подреждане. Фейрензе е на дъното в таблицата с едва 6 точки.

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