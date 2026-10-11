Визела загуби от втория отбор на Спортинг, Бастунов игра едно полувреме, а Христов не влезе

Визела претърпя домакинско поражение с 0:2 от Спортинг Б в среща от Лига Португал 2. Българският полузащитник Ангел Бастунов започна като титуляр за домакините, но бе заменен на полувремето от Нето. Андреа Христов пък остана на резервната скамейка през целия двубой и не записа игрови минути.

Резултатът бе открит в 29-ата минута, когато Мауро Коуто се измъкна от противниковата отбрана и се разписа за 0:1.

В самия край на първото полувреме, в 45-ата минута, гостите нанесоха втори удар, след като Пауло Кардозо удвои преднината им за 0:2.

След този успех Спортинг заема 2-ро място в класирането с актив от 15 точки. Отборът на Визела се намира на 6-а позиция в таблицата с общо 11 точки.

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