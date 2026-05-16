  16 май 2026 | 21:19
"Българският" Визела завърши сезона с тежка загуба

Отборът на Визела завърши сезона в Лига Португал 2 с тежка загуба. Той падна с 0:4 в гостуването си на Торенсе. И тримата ни сънародници бяха титуляри в мача, но Христо Иванов и Ангел Бастунов бяха заменени, съответно в 58-ата и 81-вата минута, докато Андреа Христов остана на терена пълни 90 минути.

За успеха на Торенсе точни бяха Луис Кинтеро (40'), Кевин Зохи (63'), Кощиня (73'-дуз.) и Муса Драме (90+3').

Така Визела завършва на 4-тото място в крайното класиране с актив от 51 точки, като остана на косъм от плейофа за влизане в елита.

Торенсе зае заветното 3-то място с 59 точки и ще има един последен шанс за влизане в елита в плейофа срещу 16-ия в Лига Португал.

