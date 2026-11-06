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Визела с Христов и Бастунов пропиля преднина от два гола

  • 6 ное 2026 | 22:53
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Визела с Христов и Бастунов пропиля преднина от два гола

Визела пропиля преднина от два гола и завърши 2:2 при гостуването си на АФС в среща от 10-ия кръг на Лига Португал 2. Ману Гаридо (3′) и Ясин Фортюне (30′) осигуриха отличен старт на гостите, но Андре Соуса (67′) и Гилерме Нейва (84′) възстановиха равенството. Между двете попадения на домакините Визела остана с човек по-малко заради изгонването на Алиу Траоре.

Андреа Христов започна като титуляр с капитанската лента, а Ангел Бастунов се появи на терена в 71-вата минута на мястото на Гаридо.

Визела откри още в 3-тата минута. Хайнц Мьоршел проби отдясно до аутлинията и центрира към близката греда, където Гаридо завърши атаката за 0:1.

В 30-ата минута гостите удвоиха. Фортюне получи подаване от Брайт Годуин през центъра, комбинира с Мьоршел и се озова срещу вратаря, когото преодоля със силен удар.

След почивката обаче АФС намери път обратно в мача. Соуса намали в 67-ата минута, а изгонването на Траоре в 76-ата допълнително усложни задачата на Визела. Домакините се възползваха от численото си предимство и в 84-тата минута Нейва се разписа за 2:2.

След това реми Визела е на 8-ото място в таблицата с 15 точки. АФС заема 10-ата позиция с 13 точки в актива ти.

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