Мило Борисов свива бюджета на Ботев с 20%

Ботев Пловдив ще свие бюджета с около 20%, разбра „Тема Спорт“. Бизнесменът Мило Борисов ясно показа, че вече държи властта на „Колежа“, след като освободи треньора Станислав Генчев. На този етап бившият генерален спонсор на Левски няма да взима акциите на клуба, а се очаква те да останат в двете сдружения.

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Борисов ще отделя малко над 4 милиона евро за издръжката на канарчетата, което е с около 20% намаление от бюджета при убития бизнесмен Илиян Филипов. Целите пред тима обаче остават – класиране за евротурнирите чрез първенството или спечелване на купата.

Мило Борисов проговори за Ботев (Пловдив)

Мило Борисов гласи промяна на ключова позиция на „Колежа“. Очаква се постът на изпълнителен директор да бъде поверен на Светлин Караначев, който ще замени адвокат Кристиан Райчев. Първият заемаше позицията на мениджър „Бизнес развитие“ в компанията „Телематик Интерактив България“ АД.

Караначев работеше и в Левски като преводач на Хулио Веласкес и част от чуждестранните футболисти. Както е известно, още трима бивши кадри на Левски също са много близо до започване на работа в Ботев Пловдив. Това са Георги Коруджиев, който е спряган за спортен директор, Красимир Петров за главен скаут и Виктор Викторов, който ще е шеф на маркетинга.

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Зад всички тях стои дългата ръка на почетния президент на Левски Наско Сираков. Легендата на сините претърпя операция на очите и не замина с шампионите за вчерашния им мач от Лига Европа срещу Марсилия. Продължава да се работи по въпроса за прекратяване на договора със сегашния генерален спонсор WINBET и смяна с букмейкърската компания.

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