ММС също с реакция след нападенията на "Велодром"

Министерството на младежта и спорта излезе с позиция след шокиращите сцени от „Велодром“, където привърженици на домакинския Олимпик Марсилия атакуваха организирано феновете на българския Левски. Резултатът е няколко ранени – само и единствено от родната страна.

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„Категорично осъждаме агресията и актовете на насилие срещу българските футболни привърженици и представителите на ПФК „Левски“ преди и по време на снощния двубой от Лига Европа срещу „Олимпик“ (Марсилия) на стадион „Велодром“, написаха от ММС.

„Подобни сцени са абсолютно недопустими и нямат място нито на стадионите, нито в съвременното европейско общество.

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Като държави членки на Европейския съюз, България и Франция споделят общи демократични ценности, основани на върховенството на закона, взаимното уважение и гарантирането на сигурността и правата на всеки европейски гражданин.

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Спортът е инструмент за обединение на нациите, а не е повод за омраза, физически посегателства и всяване на страх.

Министерството на младежта и спорта е в постоянна координация с Министерството на външните работи и Българския футболен съюз и сме в готовност да окажем съдействие на всички пострадали наши сънародници“, завършва позицията си Спортното министерство.

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