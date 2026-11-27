Марсилия излезе с позиция след сблъсъците с фенове на Левски

Френският футболен гранд Олимпик Марсилия излезе с официално изявление по повод инцидентите преди мача срещу Левски в Лига Европа, като категорично осъди проявите на насилие.

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В съобщението, публикувано от клуба, се изразява твърда позиция срещу сблъсъците, възникнали около стадиона. От ръководството на френския тим подчертават, че подобни събития са недопустими и уронват престижа на футбола.

От ОМ недвусмислено заявяват, че „остро осъждат насилието, възникнало в кулоарите на срещата с Левски София“. Клубът определя случилото се като „достойни за съжаление събития“ и се разграничава от всякакви форми на агресия, свързани със спортни събития.

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Веднага след инцидентите френският клуб е предприел действия за изясняване на случилото се. В момента тече „задълбочен анализ на обстоятелствата“, при които са се развили сблъсъците.

От ОМ уверяват, че работят в тясно сътрудничество с правоприлагащите органи и са на пълно разположение на компетентните власти, за да се хвърли пълна светлина върху инцидентите. Целта е всички виновници да бъдат установени и да понесат своята отговорност.

В заключение, от Олимпик Марсилия напомнят, че безопасността на феновете е от първостепенно значение. В позицията си клубът изтъква, че „сигурността на всички зрители остава абсолютен приоритет“.

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