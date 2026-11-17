Мило Борисов проговори за Ботев (Пловдив)

Бизнесменът Мило Борисов направи първи официален коментар по темата с евентуалното придобиване на акциите в ПФК Ботев АД.

Бившият спонсор на Левски говори по време на пресконференция в столичен хотел, на която бе обявено стратегическо партньорство между управляваната от него букмейкърска компания и Българската федерация по баскетбол в подкрепа на националните отбори за мъже и жени.

"Има преговори, но няма нищо конкретно. Все още се водят преговори“, заяви лаконично Мило Борисов по темата за "жълто-черния" клуб.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google