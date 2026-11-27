Задържаха фен на АЕК след варварщините в Марсилия

Напрежението в Марсилия преди и по време на мача с Левски все пак е донесло арест, пише La Provance. 19-годишен гръцки фен на АЕК Атина е арестуван за нападение над двама българи, член на щаба и полицай. Инцидентът е бил съпроводен с хвърляне на пиротехника и други предмети към тях.

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Българската делегация е била отседнала в хотел на булевард „Дем“ във втори район на Марсилия. Именно там привържениците на Олимпик са организирали първото нападение, в резултат на което двама български фенове получиха леки наранявания. Сблъсъците са създали сериозно безпокойство часове преди футболната среща, а по-късно, когато имаше и атаки към феновете по време на мача, е бил арестуван гръцки фен.

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Гръцки ултрас е арестуван, привърженик на АЕК Атина – клуб, известен с исторически приятелските си отношения с Олимпик Марсилия. Той решил да продължи започнатото от френските фенове, пише източникът. Задържането му е станало на фона на хаос, предизвикан от изстрелване на фойерверки и хвърляне на различни предмети на "Велодром".

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