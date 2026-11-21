Илиев: Стана нервен мач без много футбол

Наставникът на Черно море Илиан Илиев бе сравнително доволен от желанието на тима му по време на гостуването на Спартак в дербито на Варна и равенството 0:0. Според специалиста двата отбора не са показали достатъчно смелост в предни позиции.

“Получи се нервен мач, без много футбол, като за дерби. И двата отбора не рискувахме достатъчно. Опитахме се да разтеглим атакуващата ни линия. Не успяхме да отбележим. Футболистите показаха желание, но напрежението е по-различно. И двата тима действахме по-предпазливо. Имаме таланта да играем повече футбол. Не ни достигна в последните 30 метра да имаме самочувствие. Сборихме се и се сбихме, както се казва в такива мачове. Някои ситуации трябваше да изиграем по-добре, но продължаваме напред”, каза Илиев.

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