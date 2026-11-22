Уникална хореография засенчи варненското дерби

Нулевото равенство между градските съперници Спартак и Черно море в морската столица определено бе засенчено от впечатляващата хореография на двете агитки. На фона на неособено атрактивното представяне на терена именно привържениците бяха тези, които призоваваха любимците си към по-активни действия.

В началото на второто полувреме феновете на двата отбора предложиха истинско зрелище на трибуните на стадион „Спартак“.

Привържениците на „соколите“ запалиха факли и издигнаха макет на фен, държащ транспарант с популярния призив „Ще си правим квот си искаме“. Те показаха и друго послание, на което емблематичният талисман Спартачко изнася футболна лекция на градския съперник.

От своя страна „моряците“ заложиха на пиротехниката, като изстреляха в небето над морската столица мощни разноцветни фойерверки.

/Пламен Трендафилов/

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