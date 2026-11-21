Живко Атанасов: Разочаровани сме, но всяка една точка е важна

Защитникът на Черно море Живко Атанасов говори след нулевото равенство в градското дерби със Спартак. Опитният бранител на "моряците" заяви, че той и съотборниците му са разочаровани, тъй като целта пред тях е била трите точки.

Голяма битка без победител в дербито на Варна

"Разочаровани сме. Излязохме в дербито, за да победим. Дадохме всичко от себе си, но не успяхме да спечелим. Всяка една точка е важна. Отборите сме близо един до друг. Радвам се, че я взехме, но щях да съм по-щастлив, ако бяха три.

По-голямата част от отбора се влага в дефанзивен план. Щастлив съм, че успяхме да възвърнем играта си в защита, както беше през последните 5 години. Трябва да продължаваме да работим и да се борим на терена", каза Атанасов.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Startphoto