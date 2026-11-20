Временно ограничение на движението заради дербито

Заради дербито от 15-ия кръг на efbet Лигата между Спартак 1918 Варна и Черно море в града ще има временно ограничение на движението по няколко улици, съобщиха от общината. Срещата е утре от 17:15 часа на стадион „Спартак“.

Мерките са свързани с провеждането на шествията на привържениците на двата отбора, в които се очаква да се включат общо около 2000 души. От 14:30 ч. до приключването на футболната среща, около 19:30 ч., ще бъде преустановено движението на автомобили по ул. „Кирил Шиваров“. При необходимост в интервала от 15:30 до 16:30 ч. ще бъде спирано движението и по улиците, водещи към стадион „Спартак“ откъм площад „Съединение“ и стадион „Тича“.

Шествието на привържениците на символичните домакини ще започне в 15:10 ч. от площад „Съединение“. Маршрутът му ще премине по бул. „Цар Освободител“ до стадион „Спартак“.

Привържениците на Черно море ще се съберат в 15:30 ч. на стадион „Тича“, откъдето в 15:50 ч. ще потеглят към стадиона по следния маршрут - ул. „Никола Йонков Вапцаров“, бул. „Осми приморски полк“, ул. „Царевец“, бул. „Генерал Колев“, ул. „Селиолу“, ул. „Хр. Михайлова“, ул. „Дойран“ и ул. „Кирил Шиваров“ до входа за гостуващи привърженици на спортното съоръжение.

Община Варна призовава водачите на моторни превозни средства да планират предварително маршрутите си, да се съобразяват с въведените ограничения и да шофират с повишено внимание в районите, през които ще преминат футболните шествия.

Преди дербито Спартак 1918 Варна заема седмо място в класирането с 16 точки, докато Черно море е девети с 13 точки.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google