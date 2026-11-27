В Турция ликуват след късния обрат срещу ЦСКА

Драматичната победа на Трабзонспор с 2:1 при гостуването на ЦСКА в четвъртия кръг на Лигата на конференциите намери широк отзвук в турските медии. Основните акценти в публикациите са обратът през второто полувреме, решаващата роля на Мохамед Салах и победното попадение на Ноа Савиоло в добавеното време, с което турският тим направи важна крачка към класиране сред първите осем в основната фаза на турнира.

„Трабзонспор се завръща от София с три точки! Савиоло отбеляза златния гол“, озаглави материала си едно от водещите турски спортни издания „Фанатик“. Медията акцентира върху обрата на гостите, които изостанаха в резултата след автогола на Кабрал, но стигнаха до победата благодарение на Мохамед Салах и Ноа Савиоло. В подробната хроника на двубоя изданието отчита и сериозните възможности пред ЦСКА, като обръща специално внимание на грешката на Андре Онана в началото на второто полувреме, след която камерунският страж сам се реваншира, спасявайки удара на Леандро Годой.

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„Трабзонспор победи в 90+3-тата минута!“, озаглави репортажа си авторитетното спортно издание „Фотомач“. Медията отбелязва, че след почивката възпитаниците на Томас Райс са поели контрола върху играта. Специално внимание е отделено на Мохамед Салах и впечатляващото му представяне в Лигата на конференциите, където египтянинът вече има три гола и три асистенции в четири срещи.

„Бурята спечели в добавеното време и погледна към първата осмица!“, написа „Хабертюрк“, използвайки едно от прозвищата на Трабзонспор. Изданието определя двубоя в София като труден за турския представител и подчертава значението на спечелените три точки, благодарение на които отборът завърши кръга на осмата позиция с девет точки.

Анадолската агенция излезе с по-информативното заглавие „Трабзонспор победи ЦСКА София в Лигата на конференциите“. В подробния репортаж са отбелязани и добрите възможности пред българския тим през първото полувреме, както и намесата на Фьодор Лапоухов, който не позволи на Пол Онуачу да открие резултата за гостите.

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„ЦСКА София – Трабзонспор: 1:2“, озаглави материала си агенция „Демирьорен“ (DHA). В репортажа на Нургюл Гюнайдън от София е проследено развитието на резултата, като е отбелязано участието на Салах и при двете попадения на турския тим. Египтянинът възстанови равенството, а впоследствие асистира на Савиоло за победния гол.

„Спор“ също отчита доброто представяне на ЦСКА, като посочва, че българският отбор е бил опасен и в началото на второто полувреме. Изданието акцентира върху намесите на Андре Онана при ударите на Йоел Звартс и Леандро Годой, както и върху тройната смяна, извършена от Томас Райс непосредствено след изравнителното попадение.

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Снимки: Sportal.bg