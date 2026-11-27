Алмейда: Всяка грешка струва скъпо

Защитникът на ЦСКА Диниш Алмейда изрази разочарованието си след загубата от Трабзонспор в Лига Европа. Португалецът смята, че „червените“ са контролирали по-голямата част от двубоя, но допуснатите грешки са се оказали решаващи.

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"Първо искам да благодаря на феновете за първата европейска вечер на новия стадион. Когато говорим за мача, смятам, че направихме силен двубой, но в Европа всяка грешка струва много скъпо. Малкото грешки, които допуснахме през тези 90 минути, доведоха до опасни ситуации и заради това загубихме“, заяви Алмейда.

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