Уесли Снайдер продаде за солидна сума екипа на Серхио Рамос от финала на Мондиал 2010

Футболна реликва с историческа стойност намери нов собственик в Бразилия. Печелившата оферта в скорошен търг осигури на тамошен колекционер екипа, с който Серхио Рамос вдигна световната титла в Йоханесбург през 2010 г. Доскоро ценният артикул бе част от личната колекция на нидерландската легенда Уесли Снайдер, пише "Ас".

Бившият плеймейкър прибра 65 126 евро за тъмносинята фланелка с номер 15 и дълги ръкави. Снайдер я размени с някогашния си съотборник непосредствено след драматичното поражение в продълженията на финала в Южна Африка. Екипът се намира в отлично състояние, като по него са запазени всички оригинални нашивки и надписи.

👕💰 Sneijder vende por 65.126 euros la camiseta que Sergio Ramos le regaló en la final del Mundial de 2010 https://t.co/FrRzO79dJk — Carrusel Deportivo (@carrusel) November 26, 2026

В същата серия от наддавания Снайдер предложи и собствената си фланелка от решителния сблъсък за титлата през 2010 г., която бе продадена за малко над 5000 евро. През септември бившият ас на Интер се раздели и с редица други отличия от участията си на световни първенства. Сред тях бяха „Сребърната топка“ от Мондиал 2010 (19 000 евро), бронзовият медал от шампионата през 2014 г. (6 500 евро), топката от четвъртфиналната победа над Бразилия през 2014 г. (6 100 евро), както и възпоменателният му медал за участие от същия турнир (1 024 евро).

В края на 2025 г. Снайдер разкри в подкаст, че е станал жертва на сериозна финансова измама с недвижими имоти в Турция. Той вложил значителни средства в новопостроени сгради, но впоследствие не получил никаква възвръщаемост или собственост.

💰 Estos son los enseres que Wesley Sneijder ha subastado en los últimos meses: ▪️ Camiseta de Ramos final 2010 (65.126€) ▪️ Balón de Plata Mundial 2010 (19.001€) ▪️ Medalla de bronce Mundial 2014 (6.500€) ▪️ Balón del Países Bajos-Brasil 2014 (6.100€) ▪️ Su camiseta vs España 2010 (5.000€) ▪️ Medalla por jugar el Mundial 2014 (1.024€) TOTAL: 102.751€ — Madrid Sports (@MadridSports_) November 26, 2026

Разследванията тогава посочиха, че зад схемата стои престъпна организация, занимаваща се с пране на пари. Въпреки че няма официални данни за финансовото му състояние, зачестилите търгове на лични футболни реликви вероятно са свързани със загубите от злополучната инвестиция.

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