Реал Мадрид пълни с милиони касата от ШЛ, а скоро може да вземе и повече

Кампанията в Шампионската лига се развива отлично за Реал Мадрид, като успехите на терена вървят ръка за ръка със солидни финансови постъпления, пишат "Марка" и "Мундо Депортиво". Лидерската позиция на „лос бланкос“ в общото класиране от основната фаза вече се отразява много благоприятно на клубната каса. В момента испанският гранд е клубът с най-големи приходи от турнира, но залогът в оставащите три срещи далеч надхвърля само директната квота за 1/8-финалите.

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Мадридчани вече си гарантираха минимум участие в плейофите, но категоричната цел, очертана и от треньора Жозе Моуриньо, е директно класиране в първата осмица. Това ще спести два мача в средата на февруари – период с изключително натоварен график, който би могъл да усложни битката за титлата в Ла Лига. С актив от 15 точки Реал вече е недостижим за отборите от 25-о място надолу.

⚪️ El Madrid se llena el bolsillo en esta Champions: esto es lo que lleva ganado y lo que podría acumular ✍️ @mariocalcast https://t.co/bZqwVffrxc — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) November 25, 2026

До момента „кралете“ са заработили над 29 млн. евро от тазгодишното издание на най-престижния европейски турнир. От тях 18,62 млн. евро представляват гарантираната такса за участие, определена от УЕФА, докато 10,5 млн. евро са натрупани благодарение на постигнатите резултати. Европейската централа изплаща по 2,1 млн. евро за всяка победа. След като ПСЖ завърши наравно с Рома в сряда, Реал Мадрид остана единственият тим със стопроцентов баланс от пет поредни победи.

Финансовият потенциал в тази фаза обаче все още не е изчерпан. Директното класиране за 1/8-финалите носи допълнителни 11 млн. евро, а тимът на Флорентино Перес се нуждае само от един успех в предстоящите си три двубоя – срещу Арсенал, ЛАСК и Шахтьор (Донецк). Попадането в челната осмица гарантира и специален бонус от 2 млн. евро.

Към това се добавя и борбата за челното място в таблицата, за което УЕФА предвижда награден фонд от 9,9 млн. евро. Тази сума намалява прогресивно според крайната позиция на всеки тим, като завършилият на последното 36-о място получава минимум 275 000 евро. Освен това всяка спечелена среща от оставащите три може да донесе по 2,1 млн. евро (общо 6,3 млн.), докато равенството се оценява на 700 000 евро.

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Така общият залог за мадридчани в следващите три кръга достига впечатляващите 31,2 млн. евро – сума, по-голяма от вече спечелените 29,1 млн. евро. Тези суми не включват допълнителните постъпления от т.нар. „value pillar“ (стълб на стойността) – перото, което замени традиционния „маркет пул“ и се изчислява на базата на пет- и десетгодишните клубни коефициенти, както и телевизионния пазар. По това направление Реал Мадрид ще прибере приблизително 40 млн. евро, които се изплащат на траншове през сезона.

Във фазата на директните елиминации наградният фонд продължава да расте: достигането до 1/4-финалите носи 12,5 млн. евро, полуфиналът се премира с 15 млн. евро, финалистът си гарантира 18,5 млн. евро, а бъдещият шампион ще добави нови 25 млн. евро към клубната си сметка.

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