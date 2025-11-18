Популярни
България в търсене на първи положителен резултат в последния си мач от световните квалификации - на живо със съставите на "лъвовете" и Грузия
  • 18 ное 2025 | 21:30
  • 90
  • 0
Снайдер: Ямал е новият Меси за Барселона

Бившият нидерландски халф Уесли Снайдер сравни играча на Барселона Ламин Ямал с бившия каталунски нападател Лионел Меси.

„Ламин Ямал е новият Меси в Барселона. Те никога няма да го пуснат и съм сигурен, че никога няма да иска да си тръгне. Той е там от малък и вече е постигнал много. Спечелил е много пари. Той е звездата на отбора. Защо би отишъл в Англия, Германия или където и да е другаде? Няма смисъл.

Може би ще си тръгне по-късно, като Меси, за да опита нещо ново, но е 2025 г. Ако говорим отново след 10 години, Ламин Ямал все още ще бъде в Барселона. Може ли Ямал да достигне нивото на Меси или дори да го надмине? Възможно е. Играчите се подобряват всяка година, а той вече е на толкова високо ниво“, цитира Goal думите на Снайдер.

Този сезон 18-годишният Ямал е изиграл 11 мача във всички състезания, отбелязвайки 6 гола и давайки 6 асистенции.

Снимки: Gettyimages

