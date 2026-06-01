Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Открита тренировка на националите по волейбол
  1. Sportal.bg
  2. Севиля
  3. Акционери на Севиля скочиха на Серхио Рамос за провалената сделка

Акционери на Севиля скочиха на Серхио Рамос за провалената сделка

  • 1 юни 2026 | 14:25
  • 600
  • 0
Акционери на Севиля скочиха на Серхио Рамос за провалената сделка

Основните акционери на Севиля, сред които бившият президент Хосе Мария Дел Нидо Бенавенте и фамилиите Алес, Карион, Гихаро и Кастро, излязоха в понеделник с изключително остро изявление, насочено директно към Серхио Рамос. Това се случва дни след като преговорите за продажбата на клуба на бившия футболист и група инвеститори, водени от началото на годината, бяха прекратени.

Според COPE аржентинският инвестиционен фонд Five Eleven Capital, който си беше осигурил подкрепата на Рамос, значително е намалил първоначалната си оферта, което е довело до отмяната на сделката.

В съобщението се говори за „измама“, която „е била подготвяна от месеци“, и се изтъква „явна липса на уважение към акционерите и клуба“. Според тях подобно поведение е „недостойно за толкова уважавана и значима фигура в света на футбола като г-н Рамос, който на пръв поглед изглеждаше гаранция за бъдещето на Севиля“. Освен това се твърди, че „от обкръжението“ на Серхио Рамос „се разпространява информация, която вреди на репутацията на клуба“. Това се случва „в грубо нарушение на споразуменията за конфиденциалност, подписани с клуба и акционерите“, като се изнасят данни за финансовото състояние на клуба, които не отговарят на действителността.

Съгласно предварителното споразумение инвеститорите е трябвало да закупят 80 000 акции за около 450 млн. евро, но сега те са искали да закупят само приблизително 30 000 и да участват в увеличение на капитала, за да получат контрол над клуба. Собствениците на Севиля са останали ядосани от променената оферта и вече считат сделката за провалена, като се очаква да потърсят други потенциални купувачи, докато планират следващия сезон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

Защитник на Реал Мадрид преподписа, твърдят в Германия

  • 1 юни 2026 | 12:09
  • 1847
  • 3
Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

Жорди Кайседо и Енер Валенсия в състава на Еквадор за Мондиал 2026

  • 1 юни 2026 | 11:50
  • 901
  • 0
Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

Една легенда си отива: Джеймс Милнър сложи край на феноменалната си кариера

  • 1 юни 2026 | 11:39
  • 4558
  • 13
Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

Обявиха официално промените в правилата, които ще влязат в сила за Световното

  • 1 юни 2026 | 11:29
  • 11051
  • 14
Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

Бивш младежки национал на Италия попадна в състава на Австралия за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:56
  • 1117
  • 0
Канада загуби полузащитник за Световното

Канада загуби полузащитник за Световното

  • 1 юни 2026 | 10:52
  • 1062
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

Sportal.bg и БФС наградиха най-големите футболни таланти

  • 1 юни 2026 | 14:05
  • 10367
  • 5
Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

Световните вицешампиони с открита тренировка! Гледайте на живо!

  • 1 юни 2026 | 14:09
  • 2184
  • 0
Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

Собственикът на Левски отклони поканата на "Левски на Левскарите" за среща

  • 1 юни 2026 | 13:34
  • 5908
  • 50
България стартира с контролите срещу неудобен съперник

България стартира с контролите срещу неудобен съперник

  • 1 юни 2026 | 07:20
  • 13373
  • 36
Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

Левски обяви плановете си за лятна подготовка - ето срещу кои отбори "сините" ще се готвят за Шампионска лига

  • 1 юни 2026 | 11:58
  • 8662
  • 24
Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

Слот: Промяната е част от футбола, но знам, че хората ще продължат да се гордеят с този клуб

  • 1 юни 2026 | 09:59
  • 8838
  • 13