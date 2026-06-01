Акционери на Севиля скочиха на Серхио Рамос за провалената сделка

Основните акционери на Севиля, сред които бившият президент Хосе Мария Дел Нидо Бенавенте и фамилиите Алес, Карион, Гихаро и Кастро, излязоха в понеделник с изключително остро изявление, насочено директно към Серхио Рамос. Това се случва дни след като преговорите за продажбата на клуба на бившия футболист и група инвеститори, водени от началото на годината, бяха прекратени.

Според COPE аржентинският инвестиционен фонд Five Eleven Capital, който си беше осигурил подкрепата на Рамос, значително е намалил първоначалната си оферта, което е довело до отмяната на сделката.

В съобщението се говори за „измама“, която „е била подготвяна от месеци“, и се изтъква „явна липса на уважение към акционерите и клуба“. Според тях подобно поведение е „недостойно за толкова уважавана и значима фигура в света на футбола като г-н Рамос, който на пръв поглед изглеждаше гаранция за бъдещето на Севиля“. Освен това се твърди, че „от обкръжението“ на Серхио Рамос „се разпространява информация, която вреди на репутацията на клуба“. Това се случва „в грубо нарушение на споразуменията за конфиденциалност, подписани с клуба и акционерите“, като се изнасят данни за финансовото състояние на клуба, които не отговарят на действителността.

Съгласно предварителното споразумение инвеститорите е трябвало да закупят 80 000 акции за около 450 млн. евро, но сега те са искали да закупят само приблизително 30 000 и да участват в увеличение на капитала, за да получат контрол над клуба. Собствениците на Севиля са останали ядосани от променената оферта и вече считат сделката за провалена, като се очаква да потърсят други потенциални купувачи, докато планират следващия сезон.

