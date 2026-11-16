Рамос не успя, но сега Гарет Бейл ще се пробва за Севиля

След като опитът на Серхио Рамос за придобиване на Севиля претърпя неуспех, друг бивш ас на Реал Мадрид се включва в надпреварата за испанския клуб. Гарет Бейл действа като консултант на инвестиционен фонд, проявяващ сериозен интерес към контролния пакет акции на андалусийците, съобщава журналистът Агустин Марко в изданието „Ел Конфиденсиал“.

Сред потенциалните купувачи се откроява и компания, собственост на саудитските братя Мансур и Хайдер Сайед. Цялостният процес се ръководи от финансовия гигант Goldman Sachs и може да обхване до 85 процента от клубния капитал.

Според информацията пазарната стойност на Севиля се оценява на приблизително 500 милиона евро, което представлява ръст от 25 на сто. Интересът към андалуския тим допълнително се засили след скорошното придобиване на 42 процента от акциите на Валенсия от страна на американската група Pitchwise. Според Самуел Силва от „А Бе Се де Севиля“, клубните акционери очакват необвързващи оферти преди средата на декември, като крайната цена все още не е фиксирана. Настоящата стратегия предвижда подбор на трима финални кандидати преди края на календарната година, а финализирането на сделката се планира за първите месеци на 2027 година.

Фондът, подпомаган от Бейл, е проявил интерес още през изминалото лято, веднага след пропадането на преговорите с Рамос. Същевременно Антонио Лапи и Феде Кинтеро потвърдиха през изминалата седмица, че тяхната оферта продължава да бъде валидна, въпреки че бе отхвърлена на по-ранен етап от процедурата.

Преговорите около продажбата протичат на фона на сериозно финансово преструктуриране. Клубният президент обяви нетен дълг от 60 милиона евро, като институцията се нуждае от капиталова инжекция в размер на поне 80 милиона евро. На предстоящото общо събрание на акционерите на 10 декември ръководството ще представи официален отчет, включващ загуби от 27,4 милиона евро за финансовия период 2025-26 г.

Серхио Рамос няма да купува Севиля, сделката пропадна

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