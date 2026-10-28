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Карвахал обясни защо Серхио Рамос няма да го последва в Хетафе

  • 28 окт 2026 | 07:17
  • 2022
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Карвахал обясни защо Серхио Рамос няма да го последва в Хетафе

Защитникът на Хетафе Даниел Карвахал разкри, че е разговарял със Серхио Рамос относно възможността двамата отново да играят заедно. Бившият капитан на Реал Мадрид продължава да поддържа форма и е готов да разгледа подходящи предложения, но на този етап преминаването му в Хетафе изглежда малко вероятно.

„Говорих със Серхио Рамос. Той ми каза, че ситуацията в нашия отбор е сложна, защото разполагаме с петима-шестима централни защитници. Ще продължи да се подготвя, в случай че се появи подходяща възможност. Отворен е към трансферния пазар, ако получи предложение, което го заинтересува. Рамос е истински звяр, когато става дума за тренировки и физическа подготовка“, заяви Карвахал пред “АС”.

Испанският национал коментира и желанието на опитните футболисти сами да определят момента, в който да сложат край на кариерата си.

Хетафе може да събере Дани Карвахал и Серхио Рамос
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„Съгласен съм, че всеки трябва сам да реши кога да спре да играе и да изпитва тези емоции. Това може да се случи, когато тялото вече не позволява, или когато изчезне желанието да тренираш всяка сутрин. Контузията, която получих преди почти година, и последвалата липса на постоянство ме накараха да поискам отново да изпитам радостта от футбола. Именно това беше ключовото, което ме мотивира да продължа“, обясни защитникът.

40-годишният Серхио Рамос е свободен агент, след като през януари 2026 година се раздели с мексиканския Монтерей. В богатата си кариера бившият испански национал е носил екипите още на Севиля, Реал Мадрид и Пари Сен Жермен.

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Снимки: Imago

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