Серхио Рамос веднага отговори на нападките

Серхио Рамос набързо отговори на острите нападки по негов адрес от акционери в Севиля, които го посочиха като виновник за провалените преговори за продажбата на клуба. Бившият футболист на тима е лице на офертата на аржентинския инвестиционен фонд Five Eleven Capital, който заяви готовност да придобие акциите. После обаче настъпи разрив, след като се оказа, че фондът значително е занижил предложението си.

В официално изявление акционерите те заявиха: „Рамос ни измами“. Легендарният защитник прочете подготвено обръщение към медиите, преди да отговори на въпросите им.

„Искам да стане ясно, че съм тук, за да говоря единствено за футболен клуб Севиля. Ще отговоря на всички въпроси, доколкото мога, тъй като има аспекти на конфиденциалност, които сме спазвали от самото начало и ще продължим да спазваме. Затова по някои въпроси няма да мога да навлизам в детайли. Както винаги, и въпреки предупреждението, което настоящите акционери ни изпратиха под формата на съобщение преди няколко часа, искам да застана с лицето си и да предам важните послания лично“, започна Рамос.

„Както знаете, имам много специална лична връзка със Севиля. Смятам, че представихме много солиден икономически, спортен, социален и институционален проект, който, с цялото ми смирение, разбираме, че е най-добрият за полагане на основите, така че Севиля да си върне мястото, което му се полага. Всички знаят колко деликатна е ситуацията в клуба в момента. Севиля има значителни натрупани загуби през последните сезони, както може да се види от счетоводните отчети, както и прогнозирани повтарящи се загуби през следващите години. Нашата инвеститорска група, съставена от бизнес група от най-високо ниво и Five Eleven, от самото начало имаше за цел да помогне на Севиля и да гарантира бъдещата му жизнеспособност“, добави той.

🔴⚪️🚨 Sergio Ramos:



❗️ “La diferencia de las dos ofertas son solo 5M€ menos y pagados en dos plazos en vez de en uno”



❗️ “La diferencia es por la ampliación de capital que es necesaria para salvar al Sevilla FC”



Рамос разясни и промените в предложението: „Откакто започнахме първите разговори до днес, ние бяхме в преговори и като такива, параметрите, информацията и условията се променяха и от двете страни, не само от нашата. В този период имаше два подхода. Първоначалният, който всички знаете, включваше придобиване на 85% от капитала с инвестиция от 80 милиона евро за увеличение на капитала и 279 милиона за акционерите при цена от 3175 евро на акция. Тоест, общо 359 милиона. Този план трябваше да бъде адаптиран съгласно препоръките на Ла Лига и нашите съветници, които ни посъветваха за увеличение на капитала от 120 милиона, а не 80, преди 30 юни, за да се гарантира жизнеспособността на клуба.“

„В този смисъл, финалното предложение, представено в сряда миналата седмица, с неограничено доказателство за средства от Banco Santander и друга международна банка от най-високо ниво, предвижда придобиване на до 85% от акциите чрез увеличение на капитала от 120 милиона и плащане към акционерите на два етапа. Първият етап предвижда между 141 и 305 милиона, а вторият – минимум 137 милиона за настоящите акционери при цена от 3175 евро на акция. Това означава обща минимална инвестиция от около 362 милиона, без да се променя цената на акцията. С финалното предложение искаме да приоритизираме нуждите на клуба, за да гарантираме неговата жизнеспособност, особено финансовата“, продължи той.

🔴⚪️Sergio Ramos dice en rueda de prensa que cambió a última hora la oferta porque se lo "recomendaron LaLiga y nuestros asesores, ya que la ampliación de capital debía ser de 120M de euros". Y advierte de que no podrá contestar a todo por "cuestiones de confidencialidad".

„За съжаление, от миналата сряда не сме получили отговор, а срокът на ексклузивност изтече. Но с тази моя намеса искаме да покажем, че все още сме тук, че искаме да продължим преговорите и бихме искали да получим някаква комуникация от акционерите, за да продължим напред в този процес, който смятаме за много необходим. Във всеки случай се надяваме, че ако не получим повече съобщения, то е защото настоящите акционери разполагат с оферта, която е значително по-добра от нашата и ще помогне на Севиля в тази деликатна ситуация, особено преди 30 юни“, заяви Рамос.

В заключение той се обърна към феновете: „Искам да благодаря специално на привържениците на Севиля за подкрепата, обичта и ентусиазма, които ни показаха от първия ден, в който се включих в този проект. С нас или без нас, това, което искаме, е да видим един велик и шампионски Севиля, който да ни върне емоцията. И както се пее в нашата песен: „Севиля до смърт“.“

