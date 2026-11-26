Капело похвали Интер и Киву, но има и нещо, което не разбира

Легендарният треньор Фабио Капело, който в момента работи като анализатор, коментира представянето на Интер при категоричния домакински успех с 2:0 над Щутгарт в петия кръг на Шампионската лига.

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След последния съдийски сигнал 80-годишният специалист отбеляза, че играта на "нерадзурите" е била добра, но бившият италиански наставник призна, че не разбира защо Кристиан Киву не залага по-често на Федерико Димарко. Той се появи на терена в 41-вата минута и асистира на Лаутаро Мартинес за втория гол на Интер.

Capello: "Manca solo una cosa per la vera Inter! E non riesco a capire perché Chivu..." https://t.co/JVFB86UgAp — Fcinter1908 (@fcin1908it) November 25, 2026

„Италианските отбори се представиха много силно в този кръг, показвайки силен характер и поддържайки постоянно темпо, което е отлично. Интер? Тимът беше изключително концентриран в дефанзивен план при центриранията и ъгловите удари – елементи, при които преди изпитваше затруднения. За да си върне онзи страхотен Интер от миналото, отборът трябва просто да възстанови бързината си при подаванията: все още разчитат играта малко твърде бавно. Може би това се дължи на отсъствието на Чалханоолу, но трябва да се завърнат към истинското си ниво.

Най-важното обаче е, че стигнаха до победата. Интер подхожда по-предпазливо към съперниците си в Шампионската лига и може би именно затова отборът се защитава с по-голяма концентрация. Изчистиха много топки на задната греда и неутрализираха опасността в невралгичните зони – нещо, което не се вижда често в други мачове.

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Лаутаро? Иска активно топката, движи се много и помага на съотборниците си. Във всеки мач се държи като истински капитан. Капитанската лента не е само за размяна на флагчета преди началото; той е истински лидер и същевременно израсна до футболист с огромна техническа класа. Интер разполага с комплексен състав и играчи като Чалханоолу, способни да решават мачове: той е уникален футболист за Италия, не съм виждал по-добър от него.

Единственото нещо, което не разбирам, е ситуацията с Федерико Димарко: защо Кристиан Киву го използва толкова рядко? Може би Киву смята, че няма достатъчно физическа издръжливост, или иска да го запази за второто полувреме, когато той винаги се включва на изключително високо ниво. Все пак изглежда сякаш е загубил част от спринтовата си скорост“, сподели Фабио Капело пред „Скай Спортс Италия“.

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Снимки: Imago