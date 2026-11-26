Исак се нареди до легенди на Ливърпул, шведът започна да оправдава доверието на клуба и платената колосална сума

Привържениците на Ливърпул трябваше да проявят сериозно търпение, за да видят най-добрата версия на Александър Исак след осеяното с контузии начало на кариерата му на „Анфийлд“. Сега обаче шведският нападател доказва, че чакането напълно си е струвало, анализира BBC.

Исак и Виртц не дадоха никакъв шанс на Брюж срещу Ливърпул

С двете си попадения срещу Брюж в Шампионската лига Исак вече има 10 гола от началото на сезона. Това е повече от два пъти над актива му за цялата му дебютна кампания при мърсисайдци. Тогава той нямаше пълноценна предсезонна подготовка заради проточилия се трансфер от Нюкасъл за 125 млн. паунда, а през декември получи и тежка контузия – счупен крак. В момента обаче стрелецът се намира в превъзходна форма, след като се разписа четири пъти в последните си четири мача за Ливърпул.

'All coming together' - Isak repaying Liverpool faith Alexander Isak's two goals against Club Brugge take his tally for the season to 10 as the striker continues to show why Liverpool last year paid Â£125m to bring him to the club. https://t.co/iX0HjJIssG https://t.co/l8wxZjjrLF — Asif Patel (@asifpatel) November 26, 2026

Запитан пред TNT Sports дали феновете вече виждат пълния му потенциал, Исак заяви: „Винаги е трудно да се определи точно къде се намираш и колко си добър, но мога със сигурност да кажа, че се чувствам страхотно. В добра форма съм, а и отборът се представя отлично, което е най-важното. Надявам се нещата да стават още по-добри.“

Първото попадение на Исак срещу Брюж беше негов шести пореден мач като гост с отбелязан гол. Така той влезе в изключително престижен клуб от едва осем играчи в историята на Ливърпул с подобно постижение, нареждайки се до Дик Форшоу, Сам Инглиш, Гордън Ходжсън, Джон Евънс, Джон Олдридж, Джон Барнс и Мохамед Салах.

🚨🚨| Alexander Isak has become just the EIGHTH player in Liverpool history to score in SIX consecutive away appearances! 🇸🇪🔥 He joins an exclusive group including: → Mohamed Salah. → John Barnes. → John Aldridge. → Gordon Hodgson. The Swedish striker is making his mark! 🤯 — CentreGoals. (@centregoals) November 25, 2026

Шведът вече дели първото място по брой голове като гост във всички турнири през тази кампания - с 8 попадения, колкото има и Ерлинг Холанд. Освен това неговият баланс далеч от дома още през ноември надмина постиженията на всички играчи на Ливърпул от сезон 2025-26, когато Коди Гакпо, Доминик Собослай и Вирджил ван Дайк имаха по шест гола навън.

Исак демонстрира огромна увереност, което си пролича при втория му гол – овладя извеждащ пас на Алисон, излезе сам срещу вратаря и хладнокръвно го прехвърли. Той бе похвален и от мениджъра на Ливърпул Андони Ираола. „Той се намира в чудесен момент. Особено през първото полувреме ни помогна изключително много при разиграванията и свързването на линиите, докато през втората част се наложи да се защитаваме малко по-дълбоко", каза испанецът.

Alexander Isak in 16 games this season: 10 G/A 9 goals 1 assist He had 5 G/A in 22 games last season. https://t.co/EvAGZ5rBjU — StatMuse FC (@statmusefc) November 25, 2026

Бившият защитник на мърсисайдци Стивън Уорнък също подчерта комплексното въздействие на нападателя върху играта: „Миналата година имаше много въпросителни около Исак, около високата му цена и сумата, която Ливърпул плати за него. Мнозина твърдяха, че не влиза в индивидуални дуели, но сега той изглежда по-подготвен физически и по-остър. Отново виждаме онази пъргавина и бързина на краката, които показваше в Нюкасъл, както и фините му докосвания. Започваме да виждаме другото му лице. Големият въпрос в тази система беше дали може да пресира, да затваря пространства и да влияе на играта по начина, който Ираола изисква. Вече виждаме и това. Всичко си идва на мястото, което е страхотно за него.“



BBC

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Снимки: Imago