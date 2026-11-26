Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино не бе никак доволен и от съдийските решения на полския рефер Шимон Марчиняк по време на драматичното равенство 2:2 снощи в Лисабон срещу Спортинг в Шампионската лига. Основната претенция на аржентинеца е отмененият гол на Амад Диало в 41-ата минута заради спорно нарушение преди това на Юри Тилеманс.
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На пресконференцията след двубоя още първият въпрос към Почетино бе за съдийството. „Това е глупаво решение“, заяви журналистът на Sky Sports Клинтън Морисън, визирайки именно въпросната ситуация с Тилеманс. В отговор Почетино направи показателна реакция и кимна в знак на съгласие.
„Трудно е да се отговори, тъй като всички видяха, че е невъзможно [да се отсъди фаул]. Трудно е да си обясним какво точно се случи на терена. Всички видяха, че тези отсъждания бяха невъзможни. Рядко се вижда мач, в който един отбор да бъде толкова тежко ощетен във възлови моменти“, каза Почетино.
„Това е хубаво начало за нас след седем дни, нали? Днес се навършва първата ми седмица начело на отбора. От опит знаем, че подобни ситуации или обстоятелства винаги се случват. Може би, ако се върнем назад и си припомним обстоятелствата в различни клубове, подобни неща. Ще ни е трудно, защото обстоятелствата са срещу нас. Начинът, по който трябва да променим това, е да бъдем силни психически, да вярваме истински в отбора и играчите и да им предоставим средствата да се представят все по-добре и по-добре“, добави аржентинецът.
През първото полувреме полският арбитър отсъди и дузпа за домакините, а още един гол на Манчестър Юнайтед бе отменен - в края на втората част.
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От "червените дяволи" бяха много недоволни от съдийството и в дербито с Ливърпул, загубено тежко с 0:4 - заради ранния червен картон на бранителя Лени Йоро. Впоследствие наказанието на защитника бе отменено и той ще е на разположение на Почетино през уикенда за двубоя с Брентфорд.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google