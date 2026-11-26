Почетино с показателна реакция срещу съдийството след драматичното равенство със Спортинг

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Маурисио Почетино не бе никак доволен и от съдийските решения на полския рефер Шимон Марчиняк по време на драматичното равенство 2:2 снощи в Лисабон срещу Спортинг в Шампионската лига. Основната претенция на аржентинеца е отмененият гол на Амад Диало в 41-ата минута заради спорно нарушение преди това на Юри Тилеманс.

Ман Юнайтед и Спортинг поднесоха драма с четири гола, три дузпи и червен картон

На пресконференцията след двубоя още първият въпрос към Почетино бе за съдийството. „Това е глупаво решение“, заяви журналистът на Sky Sports Клинтън Морисън, визирайки именно въпросната ситуация с Тилеманс. В отговор Почетино направи показателна реакция и кимна в знак на съгласие.

Mauricio Pochettino didn't need to speak to convey his thoughts on the officials 🤐 [@BBCSport] https://t.co/quvESInXq4 — United Zone (@ManUnitedZone) November 26, 2026

„Трудно е да се отговори, тъй като всички видяха, че е невъзможно [да се отсъди фаул]. Трудно е да си обясним какво точно се случи на терена. Всички видяха, че тези отсъждания бяха невъзможни. Рядко се вижда мач, в който един отбор да бъде толкова тежко ощетен във възлови моменти“, каза Почетино.

🚨🎙️ | Mauricio Pochettino on horror refere calls against #mufc so far under him: “It’s a good welcome for us after seven days, no? Today is going to be my first week in charge. “Through our experience, these types of situations or circumstances always happen. “Maybe if we go back and remember the circumstances at different clubs, things like this. You will suffer because the circumstances are against us. “The way that we need to change this is by being strong in our mentality, really believing in the squad and the players, and giving them the tools to perform better and better...” — UtdDistrict (@UtdDistrict) November 26, 2026

„Това е хубаво начало за нас след седем дни, нали? Днес се навършва първата ми седмица начело на отбора. От опит знаем, че подобни ситуации или обстоятелства винаги се случват. Може би, ако се върнем назад и си припомним обстоятелствата в различни клубове, подобни неща. Ще ни е трудно, защото обстоятелствата са срещу нас. Начинът, по който трябва да променим това, е да бъдем силни психически, да вярваме истински в отбора и играчите и да им предоставим средствата да се представят все по-добре и по-добре“, добави аржентинецът.

През първото полувреме полският арбитър отсъди и дузпа за домакините, а още един гол на Манчестър Юнайтед бе отменен - в края на втората част.

Почетино: Показахме как искаме да играем оттук нататък

От "червените дяволи" бяха много недоволни от съдийството и в дербито с Ливърпул, загубено тежко с 0:4 - заради ранния червен картон на бранителя Лени Йоро. Впоследствие наказанието на защитника бе отменено и той ще е на разположение на Почетино през уикенда за двубоя с Брентфорд.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google